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Resumen: Medellín conmemoró el Día del Maestro con programas de bienestar, salud mental y formación.

‘Profes que cambian el cuento’: Medellín celebra el Día del Maestro con salud mental y formación

En el marco del Día del Maestro, la Alcaldía de Medellín destacó las estrategias que viene desarrollando para fortalecer el bienestar emocional, la formación y el crecimiento profesional de docentes y directivos de instituciones educativas de la ciudad.

A través de la campaña “Profes que cambian el cuento”, la alcaldía resaltó el trabajo que diariamente realizan miles de maestros en Medellín acompañando los procesos educativos y personales de niños, niñas y jóvenes.

Según informó la Secretaría de Educación, más de 6.300 docentes y directivos han participado desde 2024 en actividades relacionadas con salud mental, bienestar emocional, autocuidado y manejo de riesgos psicosociales asociados a la labor educativa.

La secretaria de Educación, Carolina Franco Giraldo, aseguró que estas iniciativas buscan reconocer el papel de los maestros y fortalecer su calidad de vida.

“Sabemos que cuidarlos es también cuidar la calidad educativa”, expresó la funcionaria.

Las actividades desarrolladas incluyen talleres, conferencias y campañas enfocadas en prevención del agotamiento emocional y el fortalecimiento de habilidades socioemocionales para afrontar los desafíos del aula.

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Además, la alcaldía informó que cerca de 5.500 maestros han participado en procesos de formación impulsados desde Mova, el Centro de Innovación del Maestro, donde se abordan temas relacionados con innovación educativa, investigación escolar y enfoque STEM+H.

La administración también avanza en programas de formación posgradual. Actualmente, 131 docentes cursan estudios de maestría gracias a una inversión superior a los $1.900 millones destinados a fortalecer competencias en áreas como educación, enseñanza de las ciencias, innovación educativa y segunda lengua.

Con estas acciones, Medellín busca continuar fortaleciendo el reconocimiento, acompañamiento y dignificación de la labor docente en el marco del Día del Maestro.

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