Este fin de semana no se celebrará el Día de la Madre, en Bogotá será el 30 de mayo

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, estuvo en una rueda de prensa junto al ministro de salud, Fernando Ruiz, donde hicieron un llamado a la ciudadanía para que durante este fin de semana se evite la celebración del Día de la Madre, como consecuencia el riesgo de contagio del covid-19.

De acuerdo con las autoridades, la celebración del Día de la Madre quedaría postergada para el 30 de mayo

“Reiteramos el llamado a Fenalco y a los diferentes gremios de la ciudad. Le rogamos a la ciudadanía no hacer reuniones en sitios cerrados con quienes no conviven o ir a centros comerciales. Tenemos más de 2.000 camas ocupadas con pacientes UCI. La ciudad no da más”, expresó la Alcaldesa Mayor, quien agregó que «en este momento el mejor regalo para mamá es asistir a la cita de vacunación y no ponerla en riesgo de contagio».

Bogotá continúa con un nivel muy alto de ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos. Para este viernes, según cifras de Saludata, la ciudad tiene una ocupación UCI para pacientes críticos de covid-19 del 94.4%, mientras que la ocupación UCI general es del 92.6%.

Así mismo, el porcentaje de ocupación de camas de hospitalización para la atención del COVID-19 en Bogotá, también tiene una alta demanda. De 2.288 camas habilitadas, están ocupadas 1.948, equivalentes al 85.1%.

También es importante mencionar que el fin de semana en el que se celebra el Día de la Madre, se convierte en uno de los más violentos del año y por la situación en materia de salud que hay en la ciudad, es necesario evitar las riñas y accidentes de tránsito entre otros.