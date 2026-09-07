Resumen: Dekko y su pareja, Natalia Ángulo, compartieron la dolorosa noticia de la muerte de su hijo Gianluca, quien falleció cuatro días después de nacer. Ambos publicaron mensajes de despedida en sus redes sociales, donde recordaron al bebé y expresaron el profundo impacto que les dejó su partida. La pareja había mostrado previamente parte del proceso del embarazo y la llegada de su hijo, por lo que la noticia generó numerosas muestras de solidaridad entre seguidores y amigos.

¡Devastadora pérdida! Dekko confirmó la muerte de su bebé recién nacido: “No pude cargarte ni un segundo”

El cantante y compositor colombiano Dekko atraviesa un momento de profundo dolor tras la muerte de su hijo Gianluca, quien falleció cuatro días después de haber nacido. El artista dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje dedicado al bebé.

Aunque Dekko no entregó detalles sobre las complicaciones de salud que llevaron al fallecimiento, sí contó algunos aspectos relacionados con el corto tiempo que Gianluca estuvo con vida y expresó el impacto que esta pérdida ha tenido en él.

En su publicación, el artista recordó con especial dolor que no alcanzó a cargar a su hijo y habló de la dificultad para comprender lo ocurrido. Entre sus palabras, escribió: “no pude cargarte ni un segundo”.

Dekko también señaló que quiere conservar el recuerdo del momento en que su hijo llegó al mundo y destacó el tiempo exacto que Gianluca permaneció con vida: “estuviste en este mundo 4 días 5 horas y 6 minutos”.

El mensaje estuvo acompañado por una despedida en la que el cantante manifestó el enorme dolor que le deja la pérdida de su hijo y aseguró que, pese a no encontrar respuestas frente a lo ocurrido, espera encontrar consuelo.

Natalia Ángulo también despidió a su hijo

La pérdida de Gianluca también fue confirmada por Natalia Ángulo, pareja de Dekko y madre del bebé, quien publicó un mensaje dedicado a su hijo.

Ángulo describió a Gianluca como “nuestro milagro” y destacó la fortaleza que, desde su perspectiva, demostró durante sus primeros días de vida.

Esto le podría interesar: ¡Bad Bunny arrasa en los Emmy! Su histórico show del Super Bowl se lleva 7 premios

En su despedida, la madre también expresó el lugar que su hijo tendrá dentro de la familia y aseguró que seguirá siendo parte de sus vidas. “nuestro amor más puro y siempre serás parte de nosotros”, escribió.

La publicación terminó con un mensaje de despedida para el bebé: “Te amaremos por toda la eternidad, mi niño. Vuela alto, mi ángel.”

Una espera que la pareja compartió con sus seguidores

La llegada de Gianluca había sido compartida públicamente por Dekko y Natalia Ángulo durante el proceso de embarazo. A través de sus redes sociales, la pareja mostró diferentes momentos de esa etapa, entre ellos visitas médicas, preparativos para la llegada del bebé y el baby shower.

Por esta razón, la noticia generó una reacción especialmente fuerte entre las personas que habían seguido parte del proceso a través de las publicaciones de ambos.

Tras conocerse el fallecimiento, las publicaciones de Dekko y Ángulo recibieron numerosos mensajes de acompañamiento por parte de seguidores, amigos y personas cercanas a la pareja, quienes expresaron su solidaridad ante la pérdida.

La pareja no ha entregado públicamente mayores detalles sobre las circunstancias médicas relacionadas con la muerte de Gianluca. Por ahora, sus mensajes en redes sociales han estado centrados en despedir al bebé y recordar los momentos que alcanzaron a compartir con él durante sus primeros días de vida.