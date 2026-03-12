Resumen: La deuda externa de Colombia alcanzó los 246.801 millones de dólares en 2025, equivalente al 53,8 % del PIB, según el Banco de la República.

Deuda externa de Colombia se dispara y ya supera los $246.000 millones de dólares

El endeudamiento externo de Colombia registró un fuerte incremento durante el último año. De acuerdo con el más reciente informe publicado por el Banco de la República, el saldo de la deuda externa del país llegó a $246.801 millones de dólares al cierre de diciembre de 2025.

La cifra representa un aumento cercano a los $25.800 millones de dólares frente al registro de 2024 y equivale aproximadamente al 53,8% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que refleja una mayor dependencia del financiamiento proveniente del exterior.

El reporte del Banco de la República señala que el sector público concentra la mayor proporción de este endeudamiento. En total, las obligaciones externas del Estado alcanzaron los $152.747 millones de dólares, es decir, cerca del 62% del total.

Este aumento se relaciona principalmente con compromisos financieros de largo plazo adquiridos por el Gobierno Nacional y otras entidades públicas. Dentro de esa deuda, cerca del 76% corresponde directamente al Gobierno central.

Uno de los factores que impulsó el crecimiento fue el aumento en la emisión de bonos internacionales, así como nuevos créditos con entidades financieras del exterior.

Empresas también aumentaron su deuda

En cuanto al sector privado, el informe indica que la deuda externa llegó a $94.054 millones de dólares, lo que representa cerca del 20,5% del PIB.

Gran parte de esas obligaciones pertenece a empresas no financieras, responsables de más del 87% del endeudamiento externo del sector privado. Durante el último año, estas compañías incrementaron sus compromisos financieros en el exterior principalmente mediante la emisión de bonos y la adquisición de nuevos préstamos.

Por su parte, el sistema financiero privado presentó una ligera reducción en su saldo de deuda, resultado del pago de algunas obligaciones adquiridas en años anteriores.

Predominan compromisos a largo plazo

El informe también destaca que la mayor parte de la deuda externa del país está pactada a plazos largos. Según el Banco de la República, cerca del 86,1% de estas obligaciones tienen vencimientos superiores a un año, mientras que el resto corresponde a compromisos de corto plazo.

La deuda externa corresponde a los recursos que residentes de un país (tanto el Estado como empresas privadas) obtienen de acreedores internacionales para financiar inversiones, comercio o gasto público.

