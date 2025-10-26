Detienen a dos sospechosos por el millonario robo de joyas en el Louvre

Resumen: La policía francesa detuvo a dos hombres sospechosos de participar en el robo millonario de joyas del Museo del Louvre en París. Uno fue arrestado en el aeropuerto Charles de Gaulle intentando salir del país y el otro en la región parisina. El robo, que afectó la Galería Apolo y duró apenas cuatro minutos, expuso fallas en la seguridad del museo. Las autoridades continúan la investigación para recuperar las joyas y localizar a los demás implicados.

La policía francesa arrestó a dos hombres vinculados al espectacular robo de joyas del Museo del Louvre en París, ocurrido el pasado domingo. Uno de los sospechosos fue detenido en el aeropuerto Charles de Gaulle cuando intentaba abandonar Francia rumbo a Argelia, mientras que el otro fue capturado poco después en la región parisina, según informó la Fiscalía de París. Ambos permanecen bajo custodia y enfrentan cargos por robo en banda organizada y asociación criminal.

El robo, que se desarrolló en cuestión de minutos, afectó la Galería Apolo del museo. Los ladrones ingresaron mediante un balcón accesible con un elevador mecánico instalado en un vehículo, cortando la ventana con herramientas eléctricas antes de amenazar al personal de seguridad y cortar los cristales de las vitrinas que albergaban las piezas.

Entre los objetos sustraídos se encuentran una diadema de perlas de la emperatriz Eugenia y un collar con pendientes de zafiros de la reina María Amelia, con un valor estimado en más de 100 millones de dólares.

Las autoridades destacaron que el robo expuso fallas en los protocolos de seguridad del museo, pues un informe preliminar reveló que una de cada tres salas afectadas carecía de cámaras de circuito cerrado. Los ladrones permanecieron dentro del museo durante apenas cuatro minutos y huyeron en dos motocicletas que los esperaban afuera.

El incidente ha generado críticas sobre la seguridad en los museos franceses y provocado un refuerzo inmediato de las medidas en todas las instituciones culturales del país. Gérald Darmanin, ministro de Justicia, reconoció que este robo afectó la imagen de Francia ante la comunidad internacional.

Hasta ahora, no se ha confirmado la recuperación de las joyas, mientras las autoridades continúan con la investigación y la búsqueda de los otros presuntos implicados. Los sospechosos detenidos pueden ser retenidos por hasta 96 horas mientras se determinan los cargos y la extensión de su participación en el robo.