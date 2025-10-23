¡SE ROBARON EL SHOW! Empresa del elevador utilizado para el robo del Louvre lanza «descarada» campaña publicitaria

Resumen: La compañía destaca las impresionantes capacidades de su maquinaria... rápida silenciosa y con gran capacidad de carga

Minuto30.com .- Un robo de película en el Museo del Louvre, en París, ha terminado convirtiéndose en una insólita campaña de marketing viral para una empresa alemana. La compañía familiar Böcker se vio involuntariamente involucrada en el espectacular robo de las Joyas de la Corona, pero, lejos de distanciarse, decidió capitalizar el incidente con sarcasmo.

El elemento clave que permitió a los ladrones ejecutar el robo fue uno de los elevadores de muebles de la compañía alemana. Böcker Maschinenwerke GmbH, con sede en Alemania, aprovechó esta involuntaria publicidad para lanzar mensajes que ya se vuelven virales.

Sarcastico slogan de la Marca

El nuevo lema de la campaña se burla del incidente con frases audaces; un guiño descarado a la eficiencia de su maquinaria para tareas… digamos, «urgentes».

Böcker MI CAMINO A LA CIMA, CUANDO HAY QUE IR RÁPIDO. El Böcker Agilo transporta tus tesoros de hasta 400 kg a 42 m/min, en silencio gracias a su motor eléctrico de 230V.

La compañía destaca las impresionantes capacidades de su maquinaria, mencionando su modelo Böcker Agilo: puede mover “hasta 400 kilos de tesoros a 42 metros por minuto”. Un mensaje implícito que enfatiza la idoneidad de sus productos cuando hay que «hacer cosas con rapidez y de forma silenciosa».

Un Gigante Alemán con Trayectoria y «velocidad»

Böcker Maschinenwerke GmbH es una compañía con gran tradición, fundada en 1958. Su especialidad es la producción y comercialización de maquinaria pesada para transporte vertical en la construcción e industria, incluyendo autogrúas y elevadores, con sedes en varios países europeos.

¿El Mejor Marketing del Año?

Aunque la Policía de París no debe estar muy feliz, la astuta y controversial jugada publicitaria ha puesto el nombre de Böcker en los titulares mundiales, convirtiendo un bochornoso incidente de seguridad en una magistral lección de cómo reaccionar a una crisis de relaciones públicas.