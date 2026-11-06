Detienen a Thomas Markle, padre de Meghan Markle, en Florida por material de abuso sexual infantil

Resumen: Thomas Wayne Markle, padre de Meghan Markle, fue detenido en Florida acusado de posesión de material de abuso sexual infantil. El FBI halló unos 78 artículos en dos depósitos de Los Ángeles. De ser condenado, enfrentaría hasta 20 años de prisión federal.

Thomas Wayne Markle, padre de Meghan Markle, la duquesa de Sussex, fue detenido en la mañana de este viernes por agentes federales en Florida, acusado de posesión de material de abuso sexual infantil, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El hombre, de 82 años, fue puesto bajo custodia en Lakeland, en las cercanías de Tampa, y enfrenta un cargo federal de posesión de pornografía infantil, según consta en la denuncia penal presentada ante un tribunal federal. Se espera que este mismo viernes haga su primera comparecencia ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, en Tampa.

«El señor Markle está acusado de poseer material de abuso sexual infantil, incluidas fotografías en las que aparece con niñas menores de edad», declaró Bill Essayli, primer fiscal federal adjunto y jefe de la oficina de la Fiscalía Federal en Los Ángeles. «Estas acusaciones son extremadamente serias y procesaremos al señor Markle en la máxima medida permitida por la ley federal».

De acuerdo con la declaración jurada que acompaña la denuncia, agentes del FBI registraron dos unidades de almacenamiento en el área de Los Ángeles que Markle alquilaba desde 2008, es decir, durante casi dos décadas. Allí incautaron unos 78 artículos, entre ellos diapositivas, negativos fotográficos y libros que contenían presunto material de abuso sexual infantil.

El expediente detalla que al menos 18 imágenes obtenidas de negativos convertidos parecían constituir pornografía infantil. Dos de ellas muestran a un hombre adulto —identificado por un testigo como Markle— junto a una niña prepúber desnuda, y una tercera muestra a una niña en una habitación que parece corresponder a una cadena de moteles de Filipinas.

«El FBI y nuestros socios arrestaron a Thomas Markle Sr. después de que una investigación del FBI revelara que estaba en posesión de material de abuso sexual infantil», afirmó el director del FBI, Kash Patel, quien agregó que «cualquier depredador que se aproveche de los niños no tendrá refugio seguro en este país ni en ningún lugar donde intente esconderse».

De ser declarado culpable, Markle enfrentaría una pena máxima de 20 años de prisión federal. Las autoridades recordaron que una denuncia penal contiene únicamente acusaciones y que todo acusado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.

Una investigación que arrancó en Filipinas

El caso comenzó a destaparse en octubre, cuando Thomas Markle Jr., hijo del detenido, encontró varias cajas con material sospechoso mientras vaciaba la antigua casa de su padre en la ciudad de Cebú, en Filipinas, y las entregó a las autoridades. Los cuatro contenedores incluían computadores, teléfonos celulares, discos duros y cintas de video.

Según el ministro del Interior filipino, Jonvic Remulla, en los dispositivos se han recuperado cerca de 7.500 fotografías y un video en los que aparecen menores de entre 10 y 11 años, niños y niñas de ascendencia asiática, latina y europea. El funcionario calificó el material de «deplorable» y aseguró que su Gobierno actuará con todo el peso de la ley si las pruebas lo ameritan.

A esa pista se sumó el hallazgo de unas 20 cajas en un depósito en Rosarito, México, que Markle alquilaba desde 2017, cuyo contenido también fue puesto en conocimiento del FBI.

El escándalo llevó a Meghan Markle a confirmar, en una carta divulgada el pasado 23 de octubre, que conocía las acusaciones contra su padre desde 2018, cuando la Policía británica le trasladó unas denuncias, y que por eso decidió cortar la relación y no permitirle contacto con sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet. «Espero que ahora se entienda que mi distanciamiento de mi padre se debió a una sola razón: protegerlos», escribió la duquesa, quien se dijo «profundamente angustiada».

Thomas Markle Jr., por su parte, pidió disculpas públicamente a su media hermana y aseguró que no volverá a hablar con su padre «a menos que me llamen a testificar en su contra».

El padre de la duquesa, un director de iluminación y fotografía de televisión jubilado, vivió en Cebú hasta mayo pasado, cuando regresó a Estados Unidos tras sufrir varios derrames cerebrales y la amputación de su pierna izquierda. Se encontraba en un centro de rehabilitación de Florida aprendiendo a caminar de nuevo. Antes de su arresto había negado las acusaciones en su contra, a las que calificó de «mentiras enfermas».

Markle está distanciado de su hija desde 2018, año en que no asistió a la boda de Meghan con el príncipe Harry en el castillo de Windsor, una ausencia que marcó el inicio de un distanciamiento que hoy queda expuesto en medio de uno de los escándalos más graves que han rodeado al entorno de la familia real británica.

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