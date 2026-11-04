Policía de Filipinas confirma que halló pornografía infantil en dispositivos del padre de Meghan Markle

Resumen: La Policía Nacional de Filipinas confirmó que tres tarjetas de memoria y un celular entregados por el hijo de Thomas Markle, padre de Meghan Markle, contenían material de abuso sexual infantil. El octogenario, que vivió en Cebú, niega las acusaciones. La investigación sigue abierta.

La Policía Nacional de Filipinas confirmó este miércoles que tres tarjetas de memoria y un teléfono celular entregados por el hijo de Thomas Markle, padre de Meghan Markle, contenían material de abuso sexual infantil, en el marco de una investigación que se ha intensificado en las últimas semanas alrededor del padre de la duquesa de Sussex.

De acuerdo con la agencia AFP, los dispositivos fueron entregados a las autoridades a finales de octubre por Thomas Markle Jr., hijo del octogenario, y fueron analizados por equipos forenses en Cebú, la ciudad del centro del archipiélago filipino donde Thomas Markle tuvo su última residencia conocida en ese país.

«No basta simplemente con encontrar algunos materiales y sacar conclusiones de inmediato», señaló el jefe de la Policía Nacional filipina, Jose Melencio Nartatez Jr., en un comunicado. «Tenemos que establecer de dónde provinieron, quién puede ser el responsable y si se violaron las leyes filipinas», agregó el alto oficial.

Una semana antes, el ministro del Interior de Filipinas, Jonvic Remulla, había advertido que el país tomaría «las acciones legales apropiadas» si se reunían pruebas suficientes. Thomas Markle, por su parte, ha negado todas las acusaciones en su contra.

Una investigación que cruza fronteras

El caso comenzó a conocerse la semana pasada, cuando la Policía filipina reveló que investigaba un computador portátil encontrado junto a imágenes de abuso infantil en una supuesta antigua residencia de Thomas Markle en Cebú.

A eso se sumó que, un día antes de la confirmación de este miércoles, la Fiscalía del estado mexicano de Baja California informó que había cateado una bodega de almacenamiento rentada por Markle, tras recibir una denuncia anónima sobre la posible existencia de material de abuso sexual infantil. Según las autoridades, el dueño del lugar reportó que Markle dejó de pagar la renta en 2024, pero sus pertenencias permanecían en el interior. Allí hallaron «revistas de Asia» de hace unos 20 años y equipos de cómputo que fueron remitidos para análisis.

El tabloide británico The Sun fue el primero en reportar, el mes pasado, que Thomas Markle Jr. había descubierto las imágenes mientras revisaba unas cajas en la antigua casa de su padre, y que fue él quien decidió entregar el material a las autoridades filipinas.

El distanciamiento con Meghan

Thomas Markle, de 82 años y exdirector de iluminación de televisión en Hollywood, está distanciado de su hija desde 2018, cuando no asistió a la boda de Meghan con el príncipe Harry tras el escándalo por unas fotos pactadas con paparazzi. Desde entonces ha protagonizado varios cruces públicos con la pareja. Vivió durante años en Rosarito, en Baja California (México), y luego se trasladó a Cebú; reportes recientes señalan que regresó a Estados Unidos a comienzos de este año.

Meghan Markle habría manifestado estar «profundamente angustiada» por las acusaciones contra su padre y, según medios británicos, había bloqueado el contacto entre él y sus hijos, Archie y Lilibet, ante versiones anteriores sobre este caso.

Precisamente, la duquesa de Sussex y el príncipe Harry han hecho de la protección de los menores en internet una de sus causas principales a través de su fundación Archewell, que respalda a familias que han perdido hijos por daños relacionados con las redes sociales, bajo la consigna de que ningún niño más se pierda por culpa de las plataformas digitales.

Por ahora, las autoridades filipinas no han anunciado cargos formales contra Thomas Markle, pero la investigación sigue abierta y podría derivar en acciones legales, según el propio Gobierno de ese país. La confirmación de este miércoles pone al padre de Meghan Markle en el centro de uno de los escándalos más graves que han rodeado al entorno de la familia real británica en los últimos años.

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