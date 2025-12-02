Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Derrame de detergente en la quebrada La Aguacatala tras volcamiento de un camión en El Poblado generó alerta ambiental, suspensión de captaciones y muerte del conductor.

Alerta ambiental en Medellín: detergente cayó a la quebrada La Aguacatala tras volcamiento de tractocamión

Una emergencia ambiental encendió las alarmas en Medellín, luego de que un derrame de detergente líquido provocara la contaminación de la quebrada La Aguacatala en El Poblado.

Según informó la autoridad ambiental Corantioquia, el incidente ocurrió tras el volcamiento de un tractocamión que transportaba este producto químico, generando una gran cantidad de espuma y afectando temporalmente el afluente.

El accidente se registró en el sector de la glorieta de La Poda, muy cerca de la Loma de Los Balsos, donde el vehículo perdió el control y terminó volcado sobre la vía. A raíz del impacto, parte de la carga cayó directamente a la quebrada.

De inmediato, un equipo técnico de Corantioquia llegó a la zona para evaluar el derrame, contener el avance del detergente y determinar los riesgos ambientales.

Paralelamente, el Sistema de Información del Recurso Hídrico (PIRAGUA) inició la toma de muestras en distintos puntos del afluente, que serán analizadas para establecer la magnitud exacta de la contaminación.

Sobre el accidente, se conoció que el conductor del tractocamión, identificado como Alejandro, de 34 años, lamentablemente murió tras el volcamiento.

El transportador, oriundo de Bogotá, habría ingresado por error a la Loma de Los Balsos (una vía restringida para carga pesada) siguiendo las indicaciones de una aplicación de transporte, luego de desviarse por el cierre de la autopista Medellín-Bogotá debido a un deslizamiento.

Según el reporte preliminar, la pronunciada pendiente hizo que el vehículo quedara sin frenos, arrollara a una moto y un taxi, y finalmente se volcara en una curva, ocasionando la tragedia y el daño ambiental que hoy está bajo investigación y monitoreo.

