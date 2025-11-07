Resumen: La banda más temida de Venezuela cruzó el océano. En España cayeron trece miembros del Tren de Aragua, pero las autoridades creen que no eran los únicos.

Caen trece del ‘Tren de Aragua’ en España: así operaba la red criminal que cruzó el Atlántico

Una contundente operación policial logró frenar la expansión del Tren de Aragua en territorio europeo. Las autoridades españolas confirmaron este viernes 7 de noviembre, la captura de trece personas señaladas de integrar la primera célula de la poderosa organización criminal venezolana asentada en España.

El golpe se produjo en el marco de la operación Interciti, liderada por la Policía Nacional española con apoyo de la Policía de Colombia y el proyecto Ameripol–El Pacto 2.0 de la Unión Europea.

Las detenciones se realizaron en Barcelona, Madrid, Gerona, La Coruña y Valencia. Cuatro de los capturados ya enfrentan prisión provisional por orden judicial.

Durante la acción se desmantelaron dos laboratorios clandestinos donde se elaboraba cocaína rosa o ‘tusi’, una de las drogas sintéticas más populares y rentables del grupo. También se hallaron dosis de cocaína tradicional y una plantación de marihuana.

Según las autoridades, el narcotráfico sigue siendo una de las principales fuentes de financiamiento del Tren de Aragua, junto con la trata de personas y la extorsión.

Las investigaciones se remontan a marzo de 2024, cuando fue detenido en Barcelona el hermano del “Niño Guerrero”, líder internacional del Tren de Aragua. A partir de ese arresto, los agentes detectaron que la banda intentaba replicar su estructura jerárquica en España, organizando subgrupos dedicados a la producción y distribución de drogas.

La organización, nacida en los años 2000 en los estados venezolanos de Aragua y Carabobo, ha extendido su presencia por toda América Latina, incluidos Colombia, Perú y Chile, y ahora intentaba abrirse paso en Europa.

Las autoridades continúan con las investigaciones para ubicar a otros posibles integrantes de la red, mientras se refuerzan los controles internacionales para impedir la expansión de la banda criminal más temida de Venezuela.

