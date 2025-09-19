¡Detenidos con droga en un taxi! Tres capturados con más de 600 gramos de marihuana en Bogotá

La Policía de Bogotá capturó a tres personas en el centro de la ciudad luego de descubrir que transportaban más de 600 gramos de marihuana dentro de un taxi, cantidad que podría equivaler a más de 1.000 cigarrillos. Los estupefacientes estaban ocultos debajo de la silla del copiloto, según informaron las autoridades.

El hecho se registró en la carrera Tercera con calle 10, cuando los uniformados realizaban labores de patrullaje y notaron un vehículo en actitud sospechosa. Dentro del taxi se observó a varias personas discutiendo de manera alterada, lo que motivó a la Policía a intervenir y solicitar al conductor detener el vehículo para un registro.

“Tomamos la decisión de abordarlos e inicialmente les pedimos que desciendan del vehículo para hacerles un registro a personas, pero seguían en una actitud bastante nerviosa y sospechosa”, relató uno de los oficiales.

Al inspeccionar el taxi, encontraron una bolsa negra con la marihuana oculta bajo la silla del copiloto. Durante el operativo, también fueron incautadas varias pastillas de colores con apariencia de éxtasis y una porción de base de coca.

Los capturados, cuyas edades oscilan entre 29 y 61 años, junto con el vehículo de servicio público, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el inicio de las investigaciones y los procesos judiciales correspondientes.

El secretario Distrital de Seguridad, César Restrepo, destacó la importancia del operativo: “Cada gramo de droga que sacamos de circulación es un golpe directo a las redes criminales que dañan la vida en los barrios. Comprar cualquier dosis de estupefacientes es financiar la violencia, los hurtos, el sicariato y demás hechos delictivos. Nuestro trabajo seguirá enfocado en cerrarles el espacio a los mercados criminales”.

De acuerdo con las autoridades, en lo que va de 2025, se han incautado en Bogotá más de dos toneladas de estupefacientes, incluyendo marihuana, cocaína, base de coca y bazuco. La Policía recordó a los ciudadanos que cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo puede ser reportado a través de la Línea de Emergencias 123.