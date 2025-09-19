Bogotá refuerza medidas contra el arrojo ilegal de escombros

Resumen: Carlos Fernando Galán recorrió puntos críticos de residuos en Bogotá. La UAESP anunció más sanciones y Ecopuntos para frenar el arrojo ilegal de escombros.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, encabezó este jueves 18 de septiembre un recorrido por algunos de los puntos más críticos de escombros y basuras en la ciudad, con el fin de reforzar las medidas contra el mal manejo de residuos y mitigar los impactos que estos generan en la salud pública y el espacio urbano.

Acompañado por el director designado de la UAESP, Armando Ojeda, y el alcalde local de Los Mártires, John Jader Suárez, el mandatario visitó varios sectores de la localidad, entre ellos La Favorita, La Carrilera y el barrio Santa Fe, donde evidenció problemáticas como la acumulación de residuos clandestinos, proliferación de vectores y uso indebido del espacio público.

Galán señaló que uno de los principales inconvenientes se presenta cuando recicladores informales separan materiales útiles y dejan el resto abandonado en la vía pública.

Para enfrentar esta situación, anunció un plan que incluye el fortalecimiento de sanciones, mayor presencia institucional en las zonas más afectadas y la apertura de nuevos Centros Temporales de Acopio de Residuos.

En la visita al centro Mártires 1, el alcalde de Bogotá destacó que estas bodegas son fundamentales para la gestión de residuos sólidos y confirmó que serán ampliadas para estar más cerca de los distintos actores del reciclaje.

La UAESP, por su parte, recordó a la ciudadanía que cuenta con Ecopuntos móviles en diferentes localidades, donde se pueden disponer gratuitamente muebles, colchones, madera, tejas y escombros, sin recurrir al abandono en andenes, parques o vías públicas.

