Detectan variante de mpox en Bogotá y refuerzan vigilancia

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Resumen: La aparición de una nueva variante de mpox en Bogotá mantiene en alerta a las autoridades de salud.

La aparición de una nueva variante de mpox encendió las alertas sanitarias en la capital del país, luego de que las autoridades confirmaran un caso reciente en Bogotá.

Se trata del segundo registro de esta subclasificación en Colombia, tras un primer reporte conocido semanas atrás en otra región.

El caso corresponde a un hombre de mediana edad que actualmente permanece en aislamiento, bajo monitoreo médico y siguiendo los protocolos establecidos por las autoridades de salud.

La confirmación fue realizada por el Ministerio de Salud y Protección Social, que también mantiene el seguimiento epidemiológico del evento.

La detección de esta variante fue posible gracias al trabajo del Laboratorio de Salud Pública, que identificó el resultado positivo mediante pruebas moleculares especializadas. Este proceso hace parte de las estrategias de vigilancia activa que buscan anticipar posibles brotes y controlar la propagación del virus.

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Desde la Secretaría de Salud de Bogotá señalaron que el hallazgo no implica un cambio inmediato en las medidas de control, pero sí representa un aumento en el nivel de vigilancia.

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En ese sentido, se reforzaron acciones como el rastreo de contactos cercanos, la búsqueda activa de posibles casos y el seguimiento clínico de personas en riesgo.

Las autoridades también recordaron que desde 2022 la ciudad mantiene monitoreo constante sobre otras variantes del virus, responsables de brotes previos a nivel internacional.

En lo corrido de 2026, se han notificado decenas de casos sospechosos, de los cuales una parte ha sido confirmada, sin que hasta ahora se reporten fallecimientos asociados.

Expertos insisten en la importancia de acudir a los servicios de salud ante la aparición de síntomas y mantener las medidas de autocuidado, mientras continúa la vigilancia para evitar nuevas cadenas de transmisión en la capital.

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