Revelan estremecedores detalles sobre la muerte de Angie Pahola Tovar

Resumen: Autoridades confirmaron nuevos detalles sobre la muerte de Angie Pahola Tovar. Su caso sigue bajo investigación y genera conmoción en todo el país.

Siguen saliendo a la luz nuevos datos sobre el trágico caso de Angie Pahola Tovar, la estudiante universitaria que fue secuestrada en el pasado mes de agosto junto con otro joven cuando viajaban por el departamento del Cauca.

Durante semanas, las autoridades y la familia de la joven esperaron respuestas sobre lo ocurrido, pues los cuerpos hallados estaban en un avanzado estado de calcinación, lo que complicó su identificación.

En su momento, Medicina Legal advirtió que el proceso podría tardar hasta cinco años debido a las condiciones en las que fueron encontrados los restos.

Sin embargo, una gestión especial permitió acelerar los exámenes de ADN, y finalmente se confirmó que los cuerpos correspondían a la joven y a su acompañante.

En las últimas horas las autoridades soltaron información clave sobre las circunstancias que rodearon el crimen y el momento en que se produjo la muerte de Angie Pahola.

Según esas versiones, los hechos presuntamente ocurrieron el mismo día del secuestro, en una zona donde las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco, mantienen una fuerte presencia.

AL parecer, Angie Pahola y el joven, habrían sido obligados a descender del camión en el que se desplazaban y luego fueron trasladados por sus captores a otro vehículo. En medio de los enfrentamientos entre el Ejército Nacional y las disidencias, ese automotor habría resultado incendiado, provocando la tragedia que hoy enluta a su familia.

El caso sigue bajo investigación por parte de las autoridades competentes, mientras el país expresa su repudio por este hecho que refleja la difícil situación de orden público.

