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Resumen: Revelan nuevos detalles sobre cómo fue encontrado el cuerpo del profesor Kevin Ángel dentro de una maleta en Kennedy, Bogotá.

‘Sobresalía una pierna’: Revelan cómo encontraron el cuerpo del profesor Kevin Ángel en Bogotá

Nuevos detalles se conocen sobre el caso de Kevin Ángel, el profesor de 31 años hallado muerto dentro de una maleta en la localidad de Kennedy, en Bogotá.

Las autoridades avanzan en las investigaciones mientras se revelan testimonios sobre cómo fue encontrado el cuerpo y las hipótesis que rodean el crimen.

El hallazgo ocurrió el pasado viernes 22 de mayo en una zona del barrio Tintal donde frecuentemente son arrojados escombros y basura.

Según relataron testigos a medios locales, recicladores que transitaban por el sector encontraron una maleta parcialmente incinerada y dieron aviso a la Policía tras notar algo extraño en su interior.

Uno de los testimonios conocidos en las últimas horas indicó que del equipaje sobresalía una extremidad humana.

Posteriormente, unidades del CTI realizaron la inspección técnica y trasladaron el cuerpo a Medicina Legal, tras los análisis se confirmó que la víctima era Kevin Ángel, quien había sido reportado como desaparecido desde el 20 de mayo.

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Las autoridades también confirmaron que el cuerpo presentaba signos de desmembramiento e incineración parcial, por lo que aún continúan varios estudios forenses antes de que pueda ser entregado a sus familiares.

La Fiscalía General de la Nación mantiene abiertas varias líneas investigativas sobre el crimen de Kevin Ángel. Entre las hipótesis preliminares se analiza una posible motivación pasional o relacionada con hechos de odio, mientras que, de momento, se descarta un robo como principal causa del asesinato.

Además, los investigadores revisan cámaras de seguridad, testimonios y la posible relación de un taxi que habría sido utilizado para transportar la maleta hasta el sitio donde fue abandonada.

El caso ha causado conmoción en Bogotá, especialmente entre estudiantes, compañeros y habitantes de Bosa y Kennedy, donde el docente era reconocido por su trabajo en el colegio distrital Atalaya.

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