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Resumen: Autoridades revelaron cómo era el centro estético donde murió Yulixa Toloza tras practicarse una lipólisis láser en Bogotá.

Revelan cómo era el lugar donde murió Yulixa Toloza tras cirugía estética en Bogotá

Nuevos detalles se conocen sobre la muerte de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que falleció después de someterse a un procedimiento estético en un centro estético que operaba presuntamente de manera irregular en la localidad de Tunjuelito, en Bogotá.

Durante las investigaciones, las autoridades realizaron una inspección al inmueble donde funcionaba Beauty Láser M.D., lugar en el que, según la Policía, se practicaban procedimientos invasivos sin cumplir las condiciones médicas exigidas para este tipo de intervenciones.

El teniente coronel Fabio Gallego, jefe de la Sijín de Bogotá, explicó que el centro estético correspondía a una vivienda de tres pisos adaptada para actividades relacionadas con tratamientos corporales.

Según indicó, el lugar no tenía infraestructura adecuada para procedimientos con sedación ni cumplía con los requisitos sanitarios establecidos.

De acuerdo con el reporte oficial, en el segundo piso encontraron cerca de seis habitaciones con camas y mesas de noche que, al parecer, eran utilizadas para la recuperación de pacientes tras las intervenciones. Además, las autoridades hallaron habitaciones con camillas y equipos básicos utilizados para procedimientos como lipólisis láser.

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Uno de los espacios inspeccionados llamó especialmente la atención de los investigadores porque, según la Policía, allí se realizaban procedimientos invasivos pese a no contar con características de un quirófano formal. Las autoridades señalaron que el sitio carecía de iluminación especializada, condiciones apropiadas de esterilización y equipos médicos avanzados.

En el tercer nivel del inmueble residían algunas de las personas capturadas por este caso. Allí también funcionaba una oficina donde fueron encontrados documentos que ahora hacen parte del proceso investigativo.

El caso de Yulixa Toloza comenzó el pasado 13 de mayo, cuando salió de su vivienda para practicarse una lipólisis láser con sedación en este centro estético. Horas después desapareció y posteriormente fue hallada sin vida.

Por este caso ya fueron capturadas tres personas, entre ellas la propietaria del establecimiento, su pareja y quien presuntamente realizó el procedimiento médico.

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