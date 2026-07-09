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Resumen: Alias 'Gillani' fue capturado en el centro comercial El Tesoro. Las autoridades revelaron nuevos detalles sobre los procesos judiciales que enfrenta en Estados Unidos y Canadá.

Estos son los antecedentes de alias ‘Gillani’, el canadiense capturado en Medellín

Nuevos detalles fueron revelados sobre la captura de alias ‘Gillani’, el ciudadano canadiense detenido en Medellín y requerido por las autoridades de Estados Unidos por su presunta participación en delitos relacionados con el tráfico internacional de estupefacientes y armas.

El procedimiento fue adelantado en un gimnasio en un centro comercial mediante un trabajo conjunto entre la Alcaldía de Medellín y la Policía Nacional, a través de las direcciones de Antinarcóticos y de Investigación Criminal e Interpol, en el marco de la estrategia Esmeralda Plus.

Las autoridades identificaron al capturado como alias ‘Gillani’, también conocido como «William Milles». De acuerdo con la investigación, el extranjero habría ingresado a Colombia durante 2025 utilizando documentos de identidad presuntamente falsificados.

Además del requerimiento emitido por las autoridades estadounidenses, el ciudadano canadiense también era buscado por la Policía Provincial de Ontario, en Canadá, por incumplir las condiciones de libertad condicional que le habían sido impuestas tras una condena de 10 años de prisión.

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Las investigaciones indican que en 2024 fue capturado en Miami, Estados Unidos, por su presunta participación en delitos relacionados con el tráfico de drogas ilícitas.

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Posteriormente, en diciembre de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó por una supuesta conspiración para trasladar más de 100 armas de fuego desde el estado de Florida hacia Canadá.

La captura de alias ‘Gillani’ hace parte de las acciones de cooperación internacional que buscan ubicar a personas requeridas por la justicia de otros países y evitar que integrantes de organizaciones criminales transnacionales utilicen Medellín como lugar de permanencia.

La Alcaldía de Medellín y la Policía Nacional señalaron que continuarán fortaleciendo el trabajo articulado con organismos nacionales e internacionales para desarrollar operaciones de investigación y captura contra personas vinculadas con redes delictivas de alcance internacional.

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