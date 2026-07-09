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Resumen: El secuestro fue descubierto tras una llamada al 123. Dos hombres fueron rescatados y tres señalados integrantes de un grupo delincuencial terminaron en la cárcel.

¡Los pillaron! Una llamada al 123 destapó secuestro y terminó con tres capturados en Robledo

Un secuestro en Robledo quedó al descubierto gracias a una llamada realizada a la línea de emergencias 123, lo que permitió a las autoridades rescatar a dos hombres que permanecían retenidos contra su voluntad y capturar a tres presuntos integrantes de un grupo delincuencial organizado.

El operativo se desarrolló en el sector de Robledo Palenque, en Medellín, donde las patrullas de la Policía llegaron tras recibir la alerta ciudadana.

Al notar la presencia de los uniformados, los tres sospechosos intentaron escapar saltando por los techos de varias viviendas vecinas, pero fueron alcanzados y capturados.

De acuerdo con la investigación preliminar, los detenidos habrían llegado horas antes hasta una vivienda del barrio Aures, donde intimidaron con armas de fuego a dos hombres para despojarlos de sus pertenencias.

Posteriormente, las víctimas fueron trasladadas hasta una casa en Robledo Palenque, donde permanecieron retenidas.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un arma de fuego, 14 cartuchos, cinco teléfonos celulares y más de seis millones de pesos en efectivo, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes como parte del proceso judicial.

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El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, destacó que el secuestro en Robledo fue esclarecido gracias a la información suministrada por la ciudadanía y a la rápida reacción de la Fuerza Pública, lo que permitió rescatar a las víctimas y evitar que los presuntos responsables escaparan.

Los capturados, de 22, 24 y 26 años, son señalados de pertenecer al grupo delincuencial organizado Robledo y deberán responder por los delitos de secuestro y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Tras las audiencias preliminares, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Además, las autoridades continuarán con las investigaciones para establecer si los implicados estarían relacionados con otros hechos delictivos registrados en Medellín y el área metropolitana. El secuestro en Robledo sigue siendo materia de investigación.

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