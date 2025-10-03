¡Anuel AA, otra vez en polémica! El artista enfrenta millonaria demanda por presunta agresión en Universal Orlando

Resumen: El cantante puertorriqueño Anuel AA fue demandado en Florida por un supuesto caso de agresión ocurrido en el parque temático Volcano Bay, de Universal Orlando. Según medios internacionales, la denuncia busca una indemnización económica por las lesiones físicas y emocionales que habría sufrido la víctima, quien asegura que incluso su familia presenció el hecho. El caso ya está en manos de un tribunal y se encuentra en etapa inicial.

El cantante puertorriqueño Anuel AA, uno de los nombres más sonados del género urbano, enfrenta un nuevo capítulo legal en su carrera: una demanda civil en Estados Unidos por un supuesto ataque contra un visitante dentro del parque acuático Volcano Bay, de Universal Orlando Resort, en Florida.

De acuerdo con información publicada por medios internacionales, la denuncia fue radicada el pasado 18 de septiembre por Fernando Dávila, quien asegura que el 25 de abril de 2025 el artista, acompañado de varias personas de su círculo cercano, lo agredió físicamente sin motivo alguno. De acuerdo con el documento judicial, Dávila habría recibido múltiples golpes en la cabeza y en el cuerpo, lo que derivó en lesiones físicas y afectaciones emocionales.

Lo que agrava el caso, según la parte demandante, es que la escena habría sido presenciada por la esposa y la hija de Dávila, quienes quedaron en estado de conmoción tras el presunto ataque. El hombre sostiene que, desde ese momento, ha padecido episodios de ansiedad y depresión, además de limitaciones para continuar con su rutina laboral.

Ante esta situación, el afectado exige una compensación económica que asciende a 50.000 dólares (alrededor de 193 millones de pesos colombianos), además del reembolso de los gastos médicos, daños compensatorios, daños punitivos y la celebración de un juicio con jurado.

La acción judicial no recae únicamente sobre el artista y sus acompañantes. La administración de Universal Volcano Bay también aparece en la demanda, bajo el argumento de no haber garantizado medidas suficientes de seguridad en el área donde ocurrió el altercado. Según la acusación, la falta de personal para intervenir o prevenir actos violentos facilitó que la situación escalara sin control.

El caso quedó en manos de la jueza Heather Pinder Rodríguez, quien deberá determinar los pasos a seguir en esta disputa legal. Por ahora, las autoridades del condado de Miami recopilan las pruebas aportadas por el demandante y sus representantes.

Hasta el momento, Anuel AA no ha emitido pronunciamientos públicos sobre la denuncia, ni se conoce si sus abogados ya presentaron una respuesta formal.