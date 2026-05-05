Resumen: Aunque no haya colombianos en el "timón" del Arconian, es prácticamente un hecho que los dueños originarios de esa droga operan desde las selvas sudamericanas.

La Autopista 10: Las claves del gigantesco cargamento de coca incautado en el norte de África

Minuto30.com .– Este fin de semana, las autoridades españolas lograron el que podría ser el mayor golpe al narcotráfico en alta mar en la historia del país. El buque mercante Arconian se encuentra actualmente atracado bajo estricta vigilancia en el Puerto de la Luz y de Las Palmas, tras ser interceptado por la Guardia Civil de España con un cargamento monumental: entre 30.000 y 45.000 kilos de cocaína.

La compleja operación se llevó a cabo en aguas del océano Atlántico, en una zona próxima a Dajla (costa del Sáhara Occidental/Marruecos).

Los detalles de la ‘narco-embarcación’

El seguimiento y abordaje de este gigantesco cargamento dejó al descubierto una ruta transatlántica perfectamente estructurada. Las autoridades han revelado los siguientes datos sobre la embarcación:

El buque: Se trata del Arconian, un mercante de 90 metros de eslora que navegaba bajo la bandera de Comoras.

La ruta: El barco había zarpado el pasado 22 de abril desde el puerto de Freetown (Sierra Leona) y su destino final declarado era Bengasi, en la costa de Libia.

La tripulación: A bordo viajaban 23 personas, en su gran mayoría ciudadanos de nacionalidad filipina y angoleña, quienes ya se encuentran a disposición judicial.

El cargamento: En las bodegas se hallaron alrededor de 1.500 fardos de droga, cada uno con un peso estimado de entre 25 y 30 kilos.