La Autopista 10: Las claves del gigantesco cargamento de coca incautado en el norte de África

Resumen: Aunque no haya colombianos en el "timón" del Arconian, es prácticamente un hecho que los dueños originarios de esa droga operan desde las selvas sudamericanas.
Minuto30.com .– Este fin de semana, las autoridades españolas lograron el que podría ser el mayor golpe al narcotráfico en alta mar en la historia del país. El buque mercante Arconian se encuentra actualmente atracado bajo estricta vigilancia en el Puerto de la Luz y de Las Palmas, tras ser interceptado por la Guardia Civil de España con un cargamento monumental: entre 30.000 y 45.000 kilos de cocaína.
La compleja operación se llevó a cabo en aguas del océano Atlántico, en una zona próxima a Dajla (costa del Sáhara Occidental/Marruecos).
Los detalles de la ‘narco-embarcación’
El seguimiento y abordaje de este gigantesco cargamento dejó al descubierto una ruta transatlántica perfectamente estructurada. Las autoridades han revelado los siguientes datos sobre la embarcación:
El buque: Se trata del Arconian, un mercante de 90 metros de eslora que navegaba bajo la bandera de Comoras.
La ruta: El barco había zarpado el pasado 22 de abril desde el puerto de Freetown (Sierra Leona) y su destino final declarado era Bengasi, en la costa de Libia.
La tripulación: A bordo viajaban 23 personas, en su gran mayoría ciudadanos de nacionalidad filipina y angoleña, quienes ya se encuentran a disposición judicial.
El cargamento: En las bodegas se hallaron alrededor de 1.500 fardos de droga, cada uno con un peso estimado de entre 25 y 30 kilos.
De confirmarse el pesaje final (que ronda las 45 toneladas), esta operación pulverizaría todos los registros nacionales de incautaciones de droga en el mar.
Para ponerlo en perspectiva, hasta este pasado domingo, el récord en España se situaba en torno a las 10 toneladas. Aquella incautación histórica se había logrado apenas el pasado mes de enero, cuando un barco fue interceptado a 54 kilómetros al oeste de la isla de El Hierro y llevado al puerto de Santa Cruz de Tenerife. El caso del Arconian triplica o incluso cuadruplica esa cifra.
¿De verdad no hay narcos colombianos en este cargamento?
Al ver un barco con bandera de Comoras, tripulación filipina y angoleña, saliendo de Sierra Leona hacia Libia, parece que, por fin, los cárteles sudamericanos no están en la foto. Sin embargo, la realidad del tráfico global de drogas apunta a lo contrario.
Aunque los operadores logísticos (marineros y barcos) sean africanos o asiáticos, y la ruta sea África-Mediterráneo, la hoja de coca no se cultiva en Sierra Leona. La producción mundial de cocaína sigue estando concentrada casi en su totalidad en Colombia, Perú y Bolivia.
Lo que esta incautación demuestra es la consolidación de la llamada “Ruta Africana” o “Autopista 10”. Los cárteles colombianos y sudamericanos cruzan el Atlántico para descargar toneladas de cocaína en el Golfo de Guinea y África Occidental (como Sierra Leona). Desde allí, mafias locales, europeas o balcánicas asumen la logística para subir la droga hacia Europa continental o el Medio Oriente a través del norte de África (como Libia).
Así que, aunque no haya colombianos en el timón del Arconian, es prácticamente un hecho que los dueños originarios de esa droga operan desde las selvas sudamericanas.
🚨 GOLPE HISTÓRICO AL NARCOTRÁFICO
Imágenes que hablan por sí solas: intervención en alta mar, detenidos bajo custodia y un arsenal de guerra incautado a bordo.
La Guardia Civil intercepta un carguero con un alijo de cocaína que puede marcar un récord en España.
Esto es el… pic.twitter.com/nYRE2jNEmb
— AUGC Guardia Civil 🇪🇸 (@AUGC_Comunica) May 4, 2026
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