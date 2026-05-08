Resumen: La Policía Nacional desmanteló tres laboratorios clandestinos de cocaína en operativos simultáneos realizados en Sonsón (Antioquia), Villa Caro y Cúcuta. En la intervención fueron incautados 2.464 kilos de clorhidrato de cocaína y destruidos más de 3.000 galones de sustancias en proceso de cristalización. Las estructuras tenían capacidad para producir hasta tres toneladas mensuales de droga con destino internacional.

Destruyen tres megalaboratorios con más de 2,4 toneladas de cocaína en Antioquia y Norte de Santander

En una operación simultánea desarrollada en zonas rurales de Antioquia y Norte de Santander, la Policía Nacional logró la ubicación y destrucción de tres estructuras clandestinas utilizadas para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, en un nuevo golpe contra las redes del narcotráfico en el país.

Los operativos se llevaron a cabo en los municipios de Sonsón (Antioquia), Villa Caro (Norte de Santander) y Cúcuta, donde unidades especializadas intervinieron los complejos ilegales, que funcionaban como laboratorios para la producción de estupefacientes.

De acuerdo con el reporte oficial, en el procedimiento fueron incautados 2.464 kilogramos de clorhidrato de cocaína, además de la destrucción controlada de insumos químicos y equipos utilizados para el procesamiento de la droga.

Esto le podría interesar: Indignación total en Tolima: rescatan a perrita tras grave denuncia de abuso

Las autoridades también informaron la eliminación de más de 3.000 galones de sustancias en proceso de cristalización, materiales que eran empleados dentro de la cadena de producción del alcaloide.

Según los primeros reportes operativos, estas infraestructuras clandestinas tenían capacidad para producir hasta tres toneladas mensuales de droga, lo que representaba una importante fuente de financiación para estructuras criminales con presencia en la región y rutas de salida hacia otros países de la región.

¡ ́ ! En un despliegue operativo simultáneo en Sonsón, Villa Caro y Cúcuta, nuestra @PoliciaColombia desmanteló … pic.twitter.com/c8qJYEsJNo — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) May 8, 2026

La Policía señaló que estos resultados hacen parte de las acciones sostenidas de control territorial y lucha contra el narcotráfico, con el objetivo de afectar de manera directa las economías ilícitas que operan en zonas rurales del país.

Las autoridades continúan adelantando investigaciones para establecer la plena responsabilidad de las redes vinculadas a estos laboratorios y su posible conexión con organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas.