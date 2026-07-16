Ejército destruyó maquinaria de minería ilegal de $350 millones en Caucasia

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Resumen: Ejército y Policía capturaron a un hombre e intervinieron una mina en Caucasia, donde destruyeron maquinaria de minería ilegal avaluada en $350 millones.

Un operativo conjunto entre el Ejército Nacional y la Policía Nacional permitió afectar una estructura dedicada a la minería ilegal en zona rural de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño.

El operativo resultó en la captura de un hombre y la destrucción de maquinaria avaluada en aproximadamente $350 millones de pesos.

La intervención fue realizada por tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 31 Rifles de la Décima Primera Brigada, en coordinación con la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía.

Durante el procedimiento fueron intervenidas cinco unidades productoras mineras ilegales que, presuntamente, eran utilizadas para la extracción ilícita de oro.

En el lugar, las autoridades hallaron dos dragas tipo buzo, 15 motores, tres clasificadoras y una motobomba, equipos empleados para desarrollar actividades de minería ilegal.

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Debido a la imposibilidad de trasladar la maquinaria, esta fue destruida en el sitio, siguiendo los protocolos establecidos por las autoridades.

De acuerdo con la información oficial, con esta infraestructura se extraían cerca de 500 gramos de oro al mes, producción que tendría un valor superior a los 200 millones de pesos en el mercado.

Las autoridades indicaron que, según información de inteligencia, los recursos obtenidos mediante esta actividad ilícita estarían destinados a financiar las capacidades criminales y logísticas de la subestructura Yeison Leudo Chaverra, del Clan del Golfo.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente para responder por el presunto delito de explotación ilícita de yacimientos mineros y otros materiales.

Otras acciones ambientales en Antioquia

Por otro lado, la Policía en Antioquia, también fueron rescatadas dos boas en el municipio de La Pintada e incautados dos semovientes porcinos junto con la inmovilización de un vehículo en Támesis, resultados con los que las autoridades buscan combatir delitos que afectan el medio ambiente y el patrimonio económico.

#Caucasia | Capturamos a un hombre por explotación ilícita de yacimientos mineros e intervenimos una mina ilegal, destruyendo maquinaria utilizada para esta actividad. Además, en #LaPintada rescatamos dos boas y en #Támesis incautamos dos semovientes porcinos e inmovilizamos un… pic.twitter.com/OHaynaY0ub — Departamento de Policía Antioquia (@Policiantioquia) July 16, 2026

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