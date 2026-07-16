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Resumen: El Invima ordenó el retiro preventivo de un lote de la Crema de Peinar Leche de Coco Pal Pelo con Células Madre, tras detectar que no cumplía con los estándares microbiológicos exigidos para productos cosméticos. La entidad pidió suspender su uso si corresponde al lote 2208-124 y advirtió que distribuidores y comercios no podrán seguir comercializándolo.

¿La tiene en casa? Invima ordenó retirar del mercado una popular crema para peinar

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) ordenó el retiro preventivo de un lote de la Crema de Peinar Leche de Coco Pal Pelo con Células Madre, luego de que los análisis de control de calidad evidenciaran que no cumple con los parámetros microbiológicos exigidos para este tipo de productos cosméticos en Colombia.

La decisión quedó consignada en la Alerta Sanitaria 212-2026, mediante la cual la entidad informó que el lote evaluado presentó resultados por fuera de los límites establecidos para el recuento de microorganismos mesófilos aerobios totales, una condición que motivó la salida inmediata del producto del mercado como medida preventiva.

Aunque el Invima no reportó incidentes relacionados con consumidores ni confirmó afectaciones derivadas del uso del cosmético, explicó que la medida busca minimizar cualquier riesgo potencial mientras se desarrolla el proceso de retiro en todo el país.

El retiro solo aplica para un lote específico

La autoridad aclaró que la alerta no cobija todas las presentaciones del producto, sino únicamente una referencia plenamente identificada.

Las características del lote retirado son:

Producto: Crema de Peinar Leche de Coco Pal Pelo con Células Madre.

Presentación: 250 mililitros.

Lote: 2208-124.

Registro sanitario: NSOC89337-18CO.

De acuerdo con la información oficial, el titular del registro sanitario es Laboratorios Cosmecol de Colombia S.A.S., mientras que el fabricante del producto corresponde a Dermocosmética Ltda.

¿Qué encontró el Invima durante la inspección?

La detección se produjo en el marco del programa «Demuestra la Calidad», una estrategia mediante la cual el Invima toma muestras de distintos productos comercializados en el territorio nacional para verificar que cumplan las especificaciones técnicas y sanitarias exigidas por la regulación colombiana.

Tras el análisis del lote, los especialistas establecieron que el cosmético registró una carga de microorganismos superior a la permitida por la Resolución 2120 de 2019, norma que fija los requisitos microbiológicos aplicables a este tipo de productos.

Con base en esos resultados, la entidad determinó que el lote no satisface las condiciones de calidad requeridas y, por esa razón, ordenó su retiro preventivo.

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Recomendaciones para quienes tengan el producto

El llamado del Invima está dirigido principalmente a las personas que hayan adquirido esta crema para peinar.

La entidad recomendó revisar cuidadosamente el número de lote impreso en el envase. Si corresponde al 2208-124, la instrucción es dejar de utilizar el producto de inmediato.

Asimismo, pidió a los consumidores informar a las autoridades sanitarias si identifican establecimientos donde ese mismo lote continúe ofreciéndose al público, con el fin de facilitar las labores de inspección y retiro.

En caso de que alguna persona haya presentado una reacción inesperada tras el uso del cosmético, el Invima indicó que el evento debe reportarse a través de los canales oficiales habilitados por la entidad para la vigilancia de productos.

Distribuidores y comercios también deberán cumplir la medida

La alerta sanitaria no solo involucra a los consumidores. También establece obligaciones para distribuidores, comercializadores y establecimientos dedicados a la venta de productos cosméticos.

El Invima ordenó abstenerse de distribuir, ofrecer o comercializar el lote identificado en la alerta, advirtiendo que el incumplimiento de esta disposición puede dar lugar a la adopción de medidas sanitarias de seguridad y al inicio de los respectivos procesos sancionatorios.

Paralelamente, las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales deberán realizar actividades de inspección, vigilancia y control para verificar que el producto sea retirado de los establecimientos bajo su jurisdicción y reportar cualquier hallazgo a la autoridad sanitaria.

Invima recordó la importancia de verificar los registros sanitarios

Como parte de las recomendaciones generales, la entidad recordó que los ciudadanos pueden consultar la vigencia y autenticidad de los registros sanitarios de los productos cosméticos a través de las herramientas oficiales del Invima antes de realizar una compra.

Según explicó la autoridad, esta verificación permite confirmar que un producto cuenta con autorización para su comercialización y constituye una medida adicional para promover un consumo informado y seguro.