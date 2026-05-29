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    Destruyen gigantesca mina ilegal del Clan del Golfo en Ituango que producía $795 millones al mes

    La operación permitió afectar una estructura dedicada a la explotación ilícita de minerales en zona rural del municipio.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Destruyen gigantesca mina ilegal del Clan del Golfo en Ituango que producía $795 millones al mes
    Foto: Séptima División del Ejército Nacional
    Destruyen gigantesca mina ilegal del Clan del Golfo en Ituango que producía $795 millones al mes

    Resumen: En Ituango, Antioquia, tropas del Ejército y el CTI de la Fiscalía destruyeron una unidad utilizada para la minería ilegal que, al parecer, estaría vinculada al Clan del Golfo. Durante la operación fueron inutilizados varios equipos usados para la extracción de minerales, como una draga, un motor diésel y otros elementos. Según las autoridades, esta estructura generaba importantes ingresos a partir de la explotación ilícita de oro, por lo que su afectación representa un golpe a estas economías ilegales en la región.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En zona rural del municipio de Ituango, Antioquia, tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 10, adscritas a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con el CTI de la Fiscalía General de la Nación, realizaron una operación que permitió la destrucción de una unidad utilizada para la explotación ilícita de yacimientos mineros.

    De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el procedimiento se llevó a cabo en el marco de acciones contra economías ilegales que afectarían el medio ambiente y las rentas criminales en esta región del norte del departamento.

    Durante la intervención fue inutilizada una draga tipo buzo, un motor diésel, una clasificadora, una motobomba de agua y 9 galones de ACPM, elementos que serían utilizados para la extracción ilegal de minerales en la zona.

    Destruyen gigantesca mina ilegal del Clan del Golfo en Ituango que producía $795 millones al mes

    Foto: Séptima División del Ejército Nacional

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    Según el reporte oficial, esta estructura pertenecería presuntamente a una red vinculada al Clan del Golfo, organización señalada de participar en actividades de minería ilegal en distintas regiones del país.

    Las autoridades indicaron que este tipo de operaciones buscan debilitar las fuentes de financiamiento de grupos ilegales y reducir el impacto ambiental generado por la explotación no autorizada de recursos naturales.

    En términos económicos, se estima que la infraestructura destruida tendría un valor aproximado de 23 millones de pesos. Asimismo, las autoridades calcularon que la actividad ilegal afectada representaba una producción cercana a 1.500 gramos de oro mensuales, lo que en el mercado ilícito equivaldría a cerca de 795 millones de pesos.

    Destruyen gigantesca mina ilegal del Clan del Golfo en Ituango que producía $795 millones al mes

    Foto: Séptima División del Ejército Nacional

    Las fuerzas militares reiteraron que continuarán adelantando operativos en zonas estratégicas del departamento con el fin de combatir la minería ilegal y proteger los recursos naturales del territorio antioqueño.


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