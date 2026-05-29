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Resumen: En Antioquia fueron capturados ocho presuntos integrantes de una estructura criminal señalada de homicidios y otros hechos violentos en el departamento. Entre ellos hay personas vinculadas a asesinatos múltiples y a una masacre familiar. Durante el operativo se incautaron armas de fuego, munición, motocicletas, celulares, dinero en efectivo y estupefacientes.

¡Atención! Caen ocho peligrosos criminales vinculados a masacres y asesinatos de líderes en Antioquia

En un operativo de la Policía Nacional fueron capturados ocho presuntos integrantes de una estructura criminal señalada de estar vinculada a distintos hechos violentos que habrían afectado la seguridad en varias zonas de Antioquia.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los detenidos harían parte de una organización relacionada con homicidios y otras acciones delictivas que venían generando preocupación en la comunidad.

Entre los capturados se encuentra alias ‘El Negro’, quien es señalado de participar en al menos 11 homicidios, entre ellos el asesinato de un líder social, además de su presunta vinculación con la masacre de una familia.

También fue detenida alias ‘La Reina del Sur’, identificada como presunta responsable de dinamizar homicidios selectivos relacionados con disputas por el control territorial en algunas zonas del departamento.

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Las autoridades indicaron que estas capturas hacen parte de acciones operativas para impactar estructuras dedicadas al multicrimen y reducir hechos violentos en la región.

Incautación de material durante el operativo

Durante el procedimiento fueron incautados diferentes elementos que estarían relacionados con la actividad criminal de esta red.

¡ ! La @PoliciaColombia capturó a ocho integrantes de una estructura criminal vinculada a homicidios y otros hechos violentos que afectaban la seguridad de los antioqueños. Alias ‘El… pic.twitter.com/rPhCaeIQu5 — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) May 29, 2026

Entre lo decomisado se encuentran armas de fuego, munición, motocicletas, celulares, dinero en efectivo y sustancias estupefacientes, los cuales quedaron a disposición de las autoridades competentes para su respectivo análisis e investigación.

La Policía señaló que este resultado se enmarca en los esfuerzos institucionales para fortalecer la seguridad y avanzar en el esclarecimiento de hechos violentos registrados en el departamento.