Alerta en Anorí: hallan cuatro explosivos en camino usado por la comunidad

Resumen: El Ejército halló y destruyó cuatro artefactos explosivos en un camino de la vereda Chagualo, zona rural de Anorí, Antioquia.

Cuatro artefactos explosivos fueron localizados y destruidos de manera controlada por el Ejército Nacional en la vereda Chagualo, zona rural de Anorí, Antioquia.

El hallazgo se produjo durante operaciones militares adelantadas en la zona para brindar seguridad a la población civil. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los elementos habrían sido instalados presuntamente por integrantes del Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r), Bloque Magdalena Medio, Estructura 36.

Los artefactos estaban ubicados sobre un camino utilizado diariamente por los habitantes de la vereda y que sirve como vía de comunicación con la cabecera municipal de Anorí. Debido a esta situación, el Ejército activó los protocolos establecidos para este tipo de hallazgos.

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Soldados de la Décima Cuarta Brigada realizaron los procedimientos especializados necesarios para asegurar el área y posteriormente llevaron a cabo la destrucción controlada de los explosivos.

Según la institución militar, la intervención permitió eliminar el riesgo que representaban estos elementos para los habitantes que utilizan la vía y para los integrantes de la Fuerza Pública que se movilizan por este sector del departamento.

El Ejército señaló que la instalación de este tipo de explosivos representa un riesgo para la población civil y afecta las condiciones de seguridad de las comunidades rurales. La institución también indicó que adelantará las respectivas denuncias ante las autoridades competentes por estos hechos.

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