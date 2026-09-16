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    ¡Urgente! Perrita habría sido abandonada luego dar a luz: se necesita quién la adopte

    Si tienes el espacio, el tiempo y los recursos para brindarle una segunda oportunidad a través de una adopción responsable: comunícate YA

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Urgente! Perrita habría sido abandonada luego dar a luz: se necesita quién la adopte

    Resumen: Quienes la resguardaron temporalmente aseguran que, a pesar del abandono y la vulnerabilidad en la que se encontraba, es una perrita muy "mansita", dócil y sumamente cariñosa con las personas

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    Minuto30.com .- Una perrita fue encontrada deambulando completamente sola en las calles del municipio de Bello. Según las personas que la rescataron, el animal habría sido abandonado recientemente tras dar a luz, pues lamentablemente no hay ningún rastro de sus cachorros.

    El caso ha conmovido a la comunidad del norte del Valle de Aburrá, que ahora suma esfuerzos para encontrarle un hogar definitivo donde le brinden la protección y el amor que le fueron negados.

    Requiere cuidados especiales

    Quienes la resguardaron temporalmente aseguran que, a pesar del abandono y la vulnerabilidad en la que se encontraba, es una perrita muy «mansita», dócil y sumamente cariñosa con las personas.

    Sin embargo, debido a su reciente parto y a las condiciones en las que fue hallada en la calle, la perrita requiere actualmente de cuidados especiales, atención veterinaria básica y una buena alimentación para recuperar su peso y estabilizar su salud. Por esta razón, se está en la búsqueda de un adoptante que sea plenamente consciente de la responsabilidad que implica su proceso de recuperación.

    ¿Cómo puedes ayudarla?

    Si tienes el espacio, el tiempo y los recursos para brindarle una segunda oportunidad a través de una adopción responsable, o si deseas apoyar su recuperación, puedes comunicarte directamente con las personas que la están cuidando:

    Línea de contacto: WhatsApp 304 5988105.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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