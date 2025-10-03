Resumen: El Ejército Nacional destruyó un artefacto explosivo instalado por el Clan del Golfo en la vereda La Loma de Ochalí, Yarumal, Antioquia, evitando un atentado contra campesinos y la Fuerza Pública.

Ejército desactivó bomba del Clan del Golfo que estaba en un camino rural de Yarumal

Tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.º4 del Ejército Nacional localizaron y destruyeron un peligroso artefacto explosivo que presuntamente había sido instalado por integrantes del Clan del Golfo en la zona rural del municipio de Yarumal, Antioquia.

El hallazgo se produjo en la vereda La Loma de Ochalí, donde el equipo de expertos en explosivos y demoliciones (EXDE) del Ejército logró neutralizar el artefacto de manera controlada.

Esta acción fue crucial para evitar un posible atentado contra campesinos de la región y unidades de la Fuerza Pública que transitan diariamente por el sector.

Este resultado operativo se enmarca en el Plan de Campaña Ayacucho, con el cual el Ejército busca garantizar la seguridad de la población en las zonas más afectadas por la presencia de grupos armados ilegales.

La violencia del Clan del Golfo en Yarumal no es nueva; el pasado 14 de septiembre, otro artefacto explosivo detonó en un tramo de la carretera que conecta a Medellín con la Costa Atlántica, muy cerca del área urbana del municipio.

El Ejército reiteró su compromiso de mantener operaciones sostenidas contra las estructuras del Clan del Golfo y otros grupos armados.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía de Yarumal y todo el norte de Antioquia a denunciar cualquier situación sospechosa que ponga en riesgo la tranquilidad.

