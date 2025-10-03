Corte Suprema niega solicitud de Carlos Ramón González y mantiene activa la Circular Roja de Interpol

Resumen: La Corte Suprema niega la tutela al prófugo Carlos Ramón González, manteniendo la orden de captura y la Circular Roja por el escándalo de corrupción en la UNGRD, donde se le imputó lavado de activos.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le cerró la puerta al prófugo Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE y exfuncionario cercano al presidente Gustavo Petro, al negarle la petición de frenar la orden de captura y la Circular Roja de Interpol en su contra.

González, quien es buscado por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), había presentado una tutela el pasado 1 de octubre.

La tutela buscaba que el alto tribunal anulara la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario que dictó en su contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Sin embargo, la Corte, con ponencia del magistrado Gerardo Babosa, consideró que la solicitud era improcedente porque no se probó la urgencia, gravedad e inminencia necesarias para suspender provisionalmente la Circular Roja.

Lea también: El cuerpo de Rodrigo Quintero se encuentra en Medicina Legal de Medellín

La situación judicial de González se agravó luego de que el Tribunal Superior de Bogotá ratificara la medida de aseguramiento y, además, le imputara el delito de lavado de activos, una adición que había sido inicialmente excluida de la imputación.

Para la justicia, existe evidencia suficiente que señala al exdirector del DAPRE como el líder que, a través de Olmedo López, gestionó el pago de $3.000 millones a Iván Name y $1.000 millones a Andrés Calle para agilizar el trámite de las reformas sociales del Gobierno.

Ante la imposibilidad de notificar personalmente a González, quien se presume tiene asilo en Panamá y está prófugo de la justicia, la Corte Suprema decidió publicar todas las actuaciones judiciales en su sitio web, con el fin de enterar a todas las personas que puedan verse afectadas en este trámite constitucional.

Más noticias de Colombia