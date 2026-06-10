¡Fuera de las calles! Destruyen 472 armas incautadas en operativos en Medellín

Resumen: Autoridades destruyeron 472 armas incautadas en Medellín durante operativos de seguridad. En 2026 ya se han decomisado 39.666 armas cortopunzantes.

Las autoridades de Medellín avanzan en las estrategias para combatir la violencia y fortalecer la seguridad ciudadana. Como parte de estos esfuerzos, fueron destruidas 472 armas incautadas durante diferentes operativos realizados por la Alcaldía de Medellín y la Policía Nacional en distintos sectores de la ciudad.

Del total de elementos destruidos, 445 correspondían a armas cortopunzantes y otras 27 a armas traumáticas y de fogueo.

Las acciones que permitieron la incautación de estos elementos se desarrollaron principalmente en las comunas de Guayabal y Belén, donde también se logró la judicialización de cinco personas por delitos relacionados con hurto.

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Según las autoridades, la eliminación de estas armas incautadas busca impedir que vuelvan a circular o sean utilizadas en hechos que puedan poner en riesgo la vida e integridad de los ciudadanos.

La medida forma parte de una estrategia integral enfocada en la prevención del delito y el fortalecimiento de los controles territoriales.

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Las cifras entregadas por la alcaldía evidencian la magnitud de las acciones adelantadas durante este año. En lo corrido de 2026, las autoridades han sacado de circulación 39.666 armas cortopunzantes, resultado de los operativos de registro, control y vigilancia realizados en diferentes comunas y corregimientos de Medellín.

De manera paralela, los indicadores de seguridad reportan una disminución en varios delitos de impacto. Entre ellos se destaca una reducción del 23% en los homicidios, del 40% en el hurto de motocicletas, del 27% en los robos a residencias y del 25% en los hurtos a establecimientos comerciales.

Las autoridades señalaron que continuarán intensificando las acciones de control para retirar más armas incautadas de las calles y reforzar las condiciones de convivencia y seguridad en toda la ciudad.

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