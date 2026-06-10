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Resumen: Un juez envió a la cárcel a un policía activo y dos civiles investigados por el homicidio de policías ocurrido en el barrio Laureles de Medellín.

A la cárcel tres hombres por muerte de policías en Laureles: una confusión habría desatado la tragedia

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra tres hombres investigados por su presunta participación en el homicidio de policías ocurrido en el barrio Laureles. Entre los procesados figura un integrante activo de la Policía Nacional.

La decisión judicial fue obtenida por la Fiscalía General de la Nación este 10 de junio. Los cobijados con la medida son el intendente jefe Jhon Alexander López y los civiles Cipriano y Óscar Manuel.

Los hechos materia de investigación se registraron la noche del pasado 5 de junio, cuando los uniformados John, de 26 años, y Yuli Milena, de 38, realizaban la verificación de un vehículo que aparecía reportado por hurto en el sector de Laureles.

De acuerdo con la principal hipótesis de las autoridades, el intendente jefe habría confundido a los dos agentes con integrantes de una estructura delincuencial dedicada al robo de automotores.

Esa presunta equivocación habría desencadenado una reacción armada que terminó con el homicidio de policías que se encontraban en labores oficiales.

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La investigación señala que Jhon Alezander habría accionado su arma contra el patrullero. Posteriormente, Cipriano presuntamente tomó el arma de dotación de la víctima y habría perseguido a la subintendente, quien intentaba resguardarse del ataque.

Por su parte, cuando otras unidades policiales llegaron al lugar para atender la emergencia, encontraron a Óscar con el arma de dotación del uniformado fallecido.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó al suboficial el delito de homicidio agravado. En el caso de los dos civiles, fueron acusados de homicidio agravado en concurso con fabricación, porte o tenencia de armas de fuego.

Ninguno de los tres procesados aceptó los cargos. Entretanto, las autoridades continúan avanzando en el esclarecimiento de este caso de homicidio de policías que conmocionó a Medellín y a la institución policial.

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