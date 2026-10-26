Resumen: La Alcaldía de Medellín y la Policía destruyeron seis toneladas de marihuana incautadas en Belén y Copacabana, en hornos industriales de Itagüí y con supervisión de la Fiscalía.

Cuatro días de hornos encendidos: así se esfumaron seis toneladas de marihuana de Belén y Copacabana

La destrucción de marihuana incautada en Medellín y Copacabana ya es un hecho: la Alcaldía de Medellín, junto con la Policía Nacional, acabó con seis toneladas de esta sustancia durante un procedimiento que se extendió por cuatro días en hornos industriales ubicados en Itagüí.

El proceso contó con la autorización y supervisión de la Fiscalía General de la Nación, como lo exige la ley para este tipo de destrucciones controladas.

Fotos: Alcaldía de Medellín

Dos operativos, una sola quema

Según se conoció, las seis toneladas salieron de dos operaciones contra el narcotráfico: una realizada en la comuna 16-Belén, en Medellín, y otra en el municipio de Copacabana.

Con esos dos golpes, las autoridades sacaron de circulación una carga que, de acuerdo con la Alcaldía de Medellín, hacía parte de las rentas ilícitas que financiaban a estructuras criminales.

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Cuatro días en hornos industriales

El procedimiento se desarrolló en Itagüí, en instalaciones que cuentan con hornos industriales. Allí, la droga fue llevada en camiones, pesada y organizada en bultos antes de ser ingresada a los equipos, con presencia de uniformados y personal operativo.

La carga se destruyó de manera gradual a lo largo de cuatro días, por el volumen que se debía procesar.

Fotos: Alcaldía de Medellín

Control de emisiones y vigilancia judicial

Las autoridades explicaron que la destrucción se llevó a cabo en instalaciones con sistemas de control de emisiones, diseñados para prevenir afectaciones a la salud de las personas y al medioambiente.

Además, el procedimiento se cumplió bajo los protocolos legales establecidos y con la vigilancia de la autoridad judicial, es decir, de la Fiscalía General de la Nación.

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Fotos: Alcaldía de Medellín

En las imágenes del procedimiento se ven operarios con máscaras de protección manipulando los bultos, que llegaron envueltos en plástico y cinta de colores.

Fotos: Alcaldía de Medellín

Las cifras del año en el Valle de Aburrá

Estas incautaciones hacen parte de las acciones contra el narcotráfico que se adelantan en la región. En lo corrido del año, las autoridades registraron más de nueve toneladas de estupefacientes incautadas en el Valle de Aburrá.

En el mismo periodo se han presentado 5.400 capturas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en el territorio.

Es decir, de las más de nueve toneladas decomisadas este año, seis fueron las que pasaron por los hornos de Itagüí en un trabajo conjunto entre la Alcaldía de Medellín, la Policía y la Fiscalía.

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Un golpe a las finanzas del narcotráfico

Para las autoridades, quitarle la droga a las estructuras criminales significa cortar una de sus fuentes de dinero. Por eso las incautaciones en Belén y Copacabana se presentan como parte de la ofensiva contra las rentas ilícitas en el Valle de Aburrá.

La cifra de 5.400 capturas en lo corrido del año muestra la dimensión del trabajo que adelantan la Policía Nacional y las autoridades judiciales frente al tráfico de estupefacientes en la región.

Con esta destrucción de marihuana, la carga de seis toneladas queda fuera de circulación de manera definitiva, bajo supervisión de la Fiscalía y con controles ambientales en los hornos de Itagüí.

El procedimiento, que incluyó pesaje, organización de los bultos y su ingreso a los hornos, se registró en imágenes en las que se ve a funcionarios de la Policía Nacional y operarios con ropa de trabajo y protección durante cada etapa de la jornada.

Otra destrucción de marihuana que se sume a las cifras del año dependerá de los nuevos operativos que adelanten las autoridades en el Valle de Aburrá.