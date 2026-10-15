Resumen: Johanna Fadul y Juanse Quintero anunciaron que esperan un bebé mediante una publicación en Instagram, donde compartieron una ecografía y un emotivo mensaje. La noticia llega después de que la actriz revelara que estaba realizando un tratamiento de fertilidad para cumplir su deseo de ser mamá. La pareja había enfrentado la pérdida de sus gemelas, Antonella y Anabella, en 2015, cuando Fadul tenía siete meses de embarazo.

Después de la dolorosa pérdida de sus gemelas, Johanna Fadul anuncia que está embarazada de nuevo

La actriz colombiana Johanna Fadul y su esposo, el cantante y actor Juan Sebastián Quintero, conocido como Juanse Quintero, anunciaron que esperan un bebé. La noticia se conoció a través de una publicación conjunta en Instagram, donde ambos aparecen abrazados mientras sostienen una ecografía.

El anuncio marca una nueva etapa para los artistas, quienes hace más de una década atravesaron una de las experiencias más difíciles de su vida familiar: la pérdida de sus hijas gemelas, Antonella y Anabella, cuando Fadul se encontraba en el séptimo mes de embarazo.

La publicación estuvo acompañada de un mensaje en el que la pareja expresó la emoción que siente ante la llegada de su bebé y la posibilidad de vivir nuevamente la experiencia de convertirse en padres.

¿Qué mensaje compartió Johanna Fadul al anunciar su embarazo?

La actriz utilizó sus redes sociales para comunicar la noticia junto a su esposo. En el mensaje, ambos hicieron referencia a los cambios que trae esta nueva etapa y a la ilusión que representa para ellos la llegada de una nueva vida.

“Hay capítulos que pensamos que no volveríamos a escribir… hasta que Dios nos sorprende”, escribieron en la publicación.

Posteriormente, expresaron que sus sentimientos y proyectos familiares vuelven a tomar un nuevo rumbo con este embarazo. La pareja cerró el mensaje con una frase que resume la importancia que tiene este momento para ambos: “Nuestro milagro más bonito. ¡Vamos a ser papás!”.

La publicación fue acompañada por imágenes en las que aparecen juntos y muestran la ecografía, con la que hicieron partícipes a sus seguidores de la noticia.

Por ahora, no se han dado a conocer detalles sobre el tiempo de gestación ni una fecha estimada para el nacimiento del bebé.

La pérdida de Antonella y Anabella marcó la historia de la pareja

Antes de este anuncio, Johanna Fadul y Juanse Quintero habían vivido una experiencia dolorosa durante el embarazo de sus gemelas en 2015. La pareja esperaba a Antonella y Anabella, pero ambas fallecieron cuando la actriz tenía aproximadamente siete meses de gestación.

Fadul ha hablado en diferentes ocasiones sobre lo ocurrido y ha compartido algunos detalles del proceso médico que atravesaron. Según sus declaraciones públicas, una de las niñas presentó una complicación cerebral relacionada con una transfusión feto-fetal, una condición que puede presentarse en embarazos gemelares cuando las bebés comparten la placenta.

La otra niña también presentó complicaciones y ninguna de las dos sobrevivió.

La pérdida tuvo un profundo impacto en la vida de la actriz y de su esposo, quienes tuvieron que afrontar tanto el duelo como las consecuencias emocionales de lo sucedido. Con el paso de los años, Fadul ha recordado a sus hijas y se ha referido a la experiencia que vivió junto a Quintero.

En septiembre de 2025, la actriz volvió a hablar sobre la pérdida de sus gemelas durante su participación en el podcast Vos Podés, donde recordó el proceso médico y emocional que vivieron ella y su esposo. También contó que ambos recibieron acompañamiento para afrontar ese difícil momento.

¿Johanna Fadul había hablado sobre la posibilidad de tener hijos?

En las semanas previas al anuncio de su embarazo, Johanna Fadul había hablado sobre el proceso que estaba atravesando para convertirse nuevamente en mamá. En una entrevista con el programa La Red, la actriz contó que había comenzado un tratamiento de fertilidad que incluía inyecciones, geles y medicamentos hormonales.

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Durante el procedimiento, le extrajeron nueve óvulos, de los cuales cuatro fueron analizados y solo uno cumplió con las condiciones necesarias para continuar con el proceso de fertilización. Para ese momento, el embrión ya fecundado permanecía congelado, a la espera de que llegara el momento indicado para su transferencia.

Este proceso permite conocer parte del camino que la actriz y Juanse Quintero habían emprendido para cumplir su deseo de tener un hijo. Sin embargo, no se debe afirmar que el embarazo anunciado sea resultado de ese procedimiento si la pareja no lo ha confirmado públicamente.

¿Quién es Johanna Fadul?

Johanna Elena Rojas Fadul nació en Bogotá el 15 de septiembre de 1985 y comenzó su carrera como actriz durante la adolescencia. Uno de sus primeros trabajos en televisión fue en la serie Padres e hijos, producción con la que empezó a abrirse camino en la industria del entretenimiento colombiano.

A lo largo de su trayectoria ha participado en diferentes producciones de ficción y programas de entretenimiento. Uno de sus personajes más reconocidos fue Daniela Barrera, hija de Yésica Beltrán, conocida como ‘La Diabla’, en la serie Sin senos sí hay paraíso.

Su participación en esta producción contribuyó a ampliar su reconocimiento entre el público y a darle proyección en otros mercados de América Latina.

Además de su trabajo en la actuación, Fadul ha participado en formatos de competencia y realities, espacios en los que también ha compartido aspectos de su personalidad y de su vida fuera de los personajes que interpreta.

Con el anuncio de su embarazo junto a Juanse Quintero, la actriz comparte con sus seguidores una noticia importante para su familia, después de una historia marcada por la pérdida de sus gemelas y por los años en los que ambos han hablado públicamente de esa experiencia.