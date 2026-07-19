Resumen: Un juez ordenó la restitución de 332 hectáreas a 12 familias campesinas de Tulapas, en el Urabá antioqueño, que fueron desplazadas y despojadas de sus tierras hace 30 años por la violencia. La decisión les permitirá regresar a sus predios y acceder a medidas de reparación, mientras organizaciones de víctimas insisten en que aún quedan numerosos procesos de restitución pendientes en la región.

¡Después de 30 años! Doce familias campesinas recuperan las tierras que les arrebató la violencia en Urabá

Tres décadas después de haber sido expulsadas de sus tierras por la violencia, 12 familias campesinas de la región de Tulapas, en el Urabá antioqueño, recibieron una decisión judicial que ordena la restitución de 332 hectáreas de las que fueron despojadas en la década de 1990.

La medida fue adoptada por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras, que puso fin a un proceso administrativo y judicial que se extendió durante diez años. Con la sentencia, las familias podrán recuperar legalmente sus predios, regresar a sus territorios y acceder a las medidas de reparación y a los programas contemplados en la política de restitución de tierras.

Tulapas, ubicada entre los municipios de Necoclí, Turbo y San Pedro de Urabá, ha sido señalada como uno de los territorios más afectados por el despojo de tierras durante el conflicto armado. Según la Fundación Forjando Futuros, miles de hectáreas fueron arrebatadas mediante acciones violentas y posteriormente destinadas a proyectos ganaderos y forestales.

Un fallo que pone fin a una espera de 30 años

De acuerdo con la Fundación Forjando Futuros, organización que representa a las familias beneficiadas, la decisión judicial constituye un paso importante para la reparación de las víctimas que durante años reclamaron la devolución de sus predios.

El abogado y fundador de la organización, Gerardo Vega Medina, aseguró que las tierras fueron despojadas mediante la actuación de grupos paramilitares en alianza con el Fondo Ganadero de Córdoba.

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«Estas familias fueron despojadas por el Fondo Ganadero de Córdoba, a través de grupos paramilitares de la familia Castaño, de Carlos Castaño, Vicente Castaño y Sor Teresa, la hermana de ellos. A través de ellos fueron despojadas esas tierras, quitadas esas tierras de esas familias. Hoy, por fin, después de 30 años, celebramos que les devuelvan la tierra a esas familias».

Después de 30 años, la tierra vuelve a sus verdaderos dueños. 🌱 12 familias campesinas de Tulapas, Urabá, recuperarán 332 hectáreas que les fueron arrebatadas por la violencia. Desde la Fundación Forjando Futuros acompañamos a la familia Agamez Quintana en este proceso y… pic.twitter.com/oeqfr6vLg6 — Fundación Forjando Futuros (@forjandofuturos) July 17, 2026

La sentencia permitirá que los beneficiarios retornen formalmente a sus propiedades y accedan a los mecanismos de acompañamiento previstos para las víctimas del despojo.

El recuerdo de un desplazamiento forzado

Entre las familias favorecidas con el fallo se encuentra la familia Agámez Quintana, propietaria del predio «Así es la Vida», ubicado en la vereda El Porvenir, en Tulapas.

Julia Agámez recordó que en 1995 la presencia de grupos paramilitares obligó a su familia y a otros habitantes de la zona a abandonar sus hogares para proteger sus vidas.

«Entraron los paramilitares y comenzaron a matar vecinos. Entonces vimos que la cosa no estaba muy bien. Después que nosotros salimos dieron 15 días para que se ocuparan toda la zona. Esa zona quedó toda desocupada. Años después decidieron iniciar la restitución».

Tras la decisión judicial, la familia inició el regreso al predio del que tuvo que salir hace tres décadas.

Persisten otros procesos de restitución

Aunque la Fundación Forjando Futuros destacó la importancia de este fallo, también señaló que aún existen numerosas familias que continúan esperando una respuesta del Estado para recuperar los terrenos que perdieron durante el conflicto armado.

La organización insistió en que cientos de víctimas del despojo siguen a la espera de que avancen los procesos de restitución, se garantice su retorno en condiciones de seguridad y puedan acceder a una reparación integral por los hechos que marcaron sus vidas.

La decisión conocida ahora representa un nuevo avance en los procesos de restitución de tierras en Colombia y devuelve la esperanza a 12 familias campesinas que, después de 30 años de desplazamiento, podrán regresar al territorio que una vez tuvieron que abandonar por la violencia.