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Resumen: Tropas del Ejército Nacional intervinieron una unidad de producción minera ilegal ubicada sobre el río Cauca, en La Pintada, Antioquia. Durante la operación fueron inutilizados equipos y maquinaria utilizados para la extracción de oro, afectando una estructura que, según las autoridades, estaría relacionada con economías ilícitas del Clan del Golfo.

¡Freno al oro ilegal! Intervienen unidad minera que generaría más de $1.000 millones mensuales en Antioquia

Tropas del Ejército Nacional realizaron una operación contra la explotación ilícita de yacimientos mineros en jurisdicción del municipio de La Pintada, Antioquia, donde fue intervenida una unidad de producción utilizada para actividades relacionadas con la extracción ilegal de oro sobre el río Cauca.

La acción fue desarrollada por integrantes del Grupo de Caballería Mediano N.° 4 Juan del Corral, adscrito a la Cuarta Brigada, en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, estrategia con la que las autoridades buscan afectar las economías ilegales asociadas a grupos armados organizados.

Durante el procedimiento, las tropas inutilizaron una draga tipo buzo, una plataforma metálica empleada para el lavado de oro, tres motores diésel y otros elementos utilizados para el funcionamiento de esta actividad minera ilegal.

Afectación a infraestructura utilizada para la extracción ilegal de oro

De acuerdo con la información entregada por el Ejército Nacional, la intervención generó una afectación económica aproximada de 141 millones de pesos representada en la infraestructura y maquinaria que era utilizada en esta unidad de producción ilícita.

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Asimismo, las autoridades señalaron que esta estructura tendría una capacidad estimada de producción de 2.400 gramos de oro al mes, cuyo valor comercial estaría cercano a los 1.080 millones de pesos.

#ContundenciaOperacional | En desarrollo del Plan de Campaña Ayacucho Plus, tropas del Grupo de Caballería Mediano N.° 4 Juan del Corral, de la #CuartaBrigada, intervinieron una unidad de producción ilícita de yacimientos mineros sobre el río Cauca, en jurisdicción del municipio… pic.twitter.com/2NxWnftVLN — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) July 18, 2026

Según el reporte oficial, esta actividad representaría una fuente de ingresos para las economías ilícitas del Grupo Armado Organizado (GAO) Clan del Golfo, por lo que la operación buscó reducir una de sus posibles fuentes de financiación.

Continúan operaciones contra la minería ilegal en Antioquia

El Ejército Nacional indicó que continuará adelantando acciones militares contra la explotación ilegal de recursos naturales, con el objetivo de afectar las estructuras económicas de los grupos armados organizados y proteger los recursos naturales del territorio.

Las autoridades también destacaron que estas operaciones hacen parte de las labores de control que se desarrollan en el Suroeste antioqueño para combatir actividades que generan impactos sobre el entorno y las comunidades de la región.