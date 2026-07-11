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Resumen: El desplazamiento López de Micay dejó más de 70 familias fuera de sus hogares tras una incursión del ELN. Ocho personas continúan secuestradas, según la Defensoría del Pueblo.

¡No aguantaron más! Más de 200 personas fueron desplazadas por acciones del ELN en Cauca

El Desplazamiento López de Micay volvió a encender las alertas humanitarias luego de que más de 70 familias, conformadas por cerca de 200 personas, abandonaran la cabecera municipal de ese municipio caucano y emprendieran su llegada a Buenaventura, Valle del Cauca, tras una serie de hechos violentos atribuidos al ELN.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la situación se originó desde el pasado 3 de julio, cuando integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ingresaron al corregimiento de San Antonio de Gurumendy y obligaron a los habitantes a asistir a una reunión.

Durante la incursión, el grupo armado habría hurtado alimentos y secuestrado a 40 personas, quienes fueron forzadas a transportar los elementos sustraídos.

Posteriormente, 32 de los retenidos recuperaron la libertad, mientras que otras ocho personas continúan en cautiverio.

La entidad advirtió que estos hechos desencadenaron el Desplazamiento López de Micay, obligando a decenas de familias a abandonar el territorio por temor a nuevas acciones violentas.

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La Defensoría informó que desde el 6 de julio las autoridades locales activaron el Comité de Justicia Transicional e iniciaron la caracterización de las familias afectadas para coordinar la entrega de ayuda humanitaria y atender sus necesidades más urgentes.

Además, el organismo hizo un llamado al ELN para que libere de inmediato a las ocho personas que permanecen secuestradas, respete su vida e integridad y cese esta práctica en los distintos territorios del país.

Finalmente, la Defensoría solicitó al Gobierno nacional y a las autoridades territoriales garantizar una atención humanitaria oportuna para las familias afectadas por el Desplazamiento López de Micay, así como adoptar medidas que eviten nuevas afectaciones contra las comunidades de este municipio del Cauca.

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