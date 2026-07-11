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Resumen: Video Adriana Manotas: se conocieron las imágenes del momento en que la mujer fue sacada del centro estético clandestino antes de ser trasladada a un hospital en Bogotá.

Impactante video: así sacaron a Adriana del centro estético antes de morir en Bogotá

Cámaras de seguridad captaron el momento en que Adriana Manotas fue trasladada desde el establecimiento donde se había sometido a un procedimiento estético. Horas después, la mujer de 52 años falleció tras presentar complicaciones de salud, en un caso que es materia de investigación.

Las imágenes, que comenzaron a circular en redes sociales, muestran los momentos previos al traslado de Adriana Manotas desde el inmueble donde fue atendida en la localidad de Puente Aranda.

En la grabación, registrada sobre las 10:00 de la mañana, se observa cómo varias personas la sacan por el garaje del lugar mientras viste ropa blanca y presenta aparentes dificultades para movilizarse por sus propios medios.

Posteriormente, es subida a un vehículo gris que permanece cerca de un minuto en el sitio antes de dirigirse hacia un centro asistencial.

La mujer fue llevada a la IPS de la Cruz Roja, en la localidad de Kennedy, donde falleció pese a los esfuerzos del personal médico.

Aunque de manera preliminar se ha mencionado un presunto paro cardiorrespiratorio, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses continúa adelantando los estudios para establecer la causa exacta del fallecimiento.

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El Video se conoce mientras la Fiscalía General de la Nación y la Policía avanzan en las investigaciones para determinar si existe una relación directa entre el procedimiento estético practicado y la muerte de la paciente.

Tras la emergencia, funcionarios de las secretarías de Salud y Gobierno, junto con la Alcaldía Local de Puente Aranda, la Policía y la SIJIN, inspeccionaron el establecimiento. Las autoridades confirmaron que el inmueble estaba registrado como una peluquería y no como una institución habilitada para prestar servicios de salud.

Además, indicaron que el representante legal no cuenta con autorización para ejercer como profesional del área médica.

Por estos hechos, las autoridades continúan recopilando pruebas para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables del caso, mientras reiteran el llamado a verificar que cualquier procedimiento estético sea realizado en centros debidamente autorizados.

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