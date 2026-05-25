Conflicto armado en Briceño ya deja 41 familias desplazadas a Medellín

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Resumen: El conflicto armado en Briceño sigue dejando consecuencias. Decenas de familias han tenido que abandonar sus hogares y llegar a Medellín huyendo de los enfrentamientos y amenazas.

El recrudecimiento del conflicto armado en Briceño y otros municipios del norte de Antioquia sigue generando consecuencias humanitarias. Según cifras de la Alcaldía de Medellín, en lo corrido de 2026 ya se han registrado 41 familias, equivalentes a 88 personas, víctimas de desplazamiento forzado hacia la capital antioqueña.

De acuerdo con la Secretaría de Derechos Humanos de Medellín, enero y abril fueron los meses en los que más casos se reportaron.

Las familias han tenido que abandonar sus viviendas debido al temor provocado por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que mantienen presencia en esa zona del departamento.

Las autoridades señalaron que muchas de las víctimas del desplazamiento forzado no cuentan con redes de apoyo ni lugares seguros cercanos donde refugiarse, razón por la que Medellín se ha convertido en el principal destino para buscar protección.

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Frente a esta situación, la alcaldía activó protocolos de atención humanitaria que incluyen entrega de ayudas básicas, acompañamiento psicosocial y alojamiento temporal para las personas afectadas por la violencia.

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El secretario de Derechos Humanos, Carlos Arcila, aseguró que el fenómeno continúa creciendo y que las autoridades se preparan para atender nuevos casos derivados del deterioro de la seguridad en la región.

Además del desplazamiento, las autoridades expresaron preocupación por denuncias relacionadas con instrumentalización de menores y otras afectaciones contra la población civil. Según indicaron, esta situación ha obligado a varias familias a salir de sus hogares de manera urgente para proteger a niños y adolescentes.

La Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre el panorama de violencia en Briceño mediante la alerta temprana 019 de 2025. En ese documento se alertó sobre riesgos asociados a enfrentamientos armados, confinamientos, hostigamientos, asesinatos y uso de explosivos.

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