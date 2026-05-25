Resumen: Un vuelo de Aeroméxico con destino a Corea del Sur tuvo que regresar de emergencia a Ciudad de México tras detectarse una falla en el parabrisas de la cabina. A bordo viajaban varios influencers y figuras del entretenimiento, quienes vivieron momentos de tensión, aunque el aterrizaje se realizó sin incidentes. El vuelo fue reprogramado en otra aeronave mientras se activaban los protocolos de seguridad.

¡Casi no lo cuentan! Vuelo con varios influencers regresó de emergencia por peligroso daño en la cabina

Un vuelo comercial con destino a Corea del Sur tuvo que regresar de emergencia a Ciudad de México luego de que la tripulación detectara una falla técnica en la cabina, lo que generó tensión entre los pasajeros, entre ellos varias figuras del entretenimiento y creadores de contenido.

La aeronave, operada por Aeroméxico, ya llevaba varias horas de trayecto cuando se identificó un problema en uno de los cristales del parabrisas. Ante el riesgo de continuar el recorrido en esas condiciones, el capitán activó los protocolos de seguridad y decidió retornar al aeropuerto de origen.

El aterrizaje se realizó sin incidentes adicionales, aunque la situación generó incertidumbre tanto a bordo como posteriormente en tierra, mientras se organizaba la reprogramación del viaje.

Falla técnica obligó al regreso

Según los reportes de los pasajeros, la tripulación informó que el daño en el cristal hacía imposible continuar el vuelo hacia Asia. Por ello, se dispuso el retorno al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México para cambiar de aeronave y garantizar la seguridad del trayecto.

Una vez en tierra, los viajeros permanecieron en el aeropuerto a la espera de nuevas instrucciones mientras se coordinaba el nuevo embarque.

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Influencers entre los pasajeros

En el vuelo viajaban varias personalidades del entretenimiento digital, quienes compartieron lo ocurrido a través de redes sociales. Entre ellos se encontraban Wendy Guevara, Norma Nivia, Kunno, Mav, Ami Rodríguez y Daniela Alexis, conocida como “La Bebeshita”.

Algunos pasajeros señalaron que el aviso tomó por sorpresa a la cabina, especialmente porque el vuelo ya había avanzado gran parte de su ruta.

Wendy Guevara confirmó posteriormente que el regreso obedeció a motivos de seguridad y que el viaje fue reprogramado en otra aeronave horas después.

#MILENIONoticias #influencerscorea #aeromexico #wendyguevara ♬ sonido original – MILENIO @milenio ✈️🚨🇰🇷 Horas después de despegar rumbo a Corea del Sur, un vuelo de Aeroméxico con más de 80 influencers, artistas, periodistas y conductores de televisión tuvo que regresar de emergencia a la Ciudad de México tras reportarse una avería en el parabrisas de la aeronave este domingo 24 de mayo. Entre los pasajeros se encontraban Wendy Guevara, Kunno, La Bebeshita, Celia Lora, Lolita Cortés y otros famosos, quienes compartieron en redes sociales el miedo, la incertidumbre y el cansancio que vivieron luego de pasar varias horas en el aire antes de recibir el aviso de la tripulación. Aunque el aterrizaje se realizó sin incidentes mayores, las reacciones de los pasajeros no tardaron en viralizarse. Mientras algunos expresaron su preocupación por la falla reportada, otros cuestionaron la posibilidad de continuar el viaje en la misma aeronave tras la revisión técnica. 📹 María Luisa Valdés para Multimedios #MilenioInforma

Reacción en redes y reprogramación

El hecho se viralizó rápidamente en plataformas digitales debido a los videos y relatos compartidos por los pasajeros, lo que generó múltiples reacciones.

Aunque no se registraron incidentes, el vuelo fue reprogramado para continuar su itinerario hacia Corea del Sur una vez ajustada la logística correspondiente, destacando nuevamente la activación de protocolos de seguridad en este tipo de situaciones.