19 familias huyen de Remedios por amenazas y asesinato de líder social

Resumen: 38 personas, entre ellas 10 menores de edad, terminaron fuera de sus hogares luego de las amenazas que golpearon a una comunidad del Nordeste antioqueño. Las familias llegaron a Segovia buscando protección.

Un desplazamiento en Remedios mantiene la preocupación en el Nordeste antioqueño, luego de que 19 familias, integradas por 38 personas, abandonaran sus viviendas en la zona rural por las amenazas de grupos armados. Entre los afectados hay 10 menores de edad.

Los habitantes de la vereda Río Bagre decidieron salir de sus hogares ante las intimidaciones que, según la información conocida, estarían relacionadas con el Clan del Golfo y otros actores armados que tienen presencia en la subregión.

Las personas desplazadas llegaron hasta el casco urbano de Segovia, donde la Administración Municipal adelanta acciones para atender sus necesidades básicas.

Diego Montoya, secretario de Gobierno de Segovia, explicó que hasta el momento han sido atendidas 38 personas, incluyendo los menores de edad.

De acuerdo con el funcionario, algunas familias han recibido alojamiento y alimentación, mientras que para otras se han gestionado medios de transporte con el propósito de facilitar su traslado hacia lugares donde cuentan con redes de apoyo o pueden permanecer en autoalbergues.

El desplazamiento también estaría relacionado con el asesinato de William de Jesús, líder social y reconocido comerciante de la zona.

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A esta situación se suma la preocupación por un supuesto retén ilegal que habría sido instalado durante los últimos días en la zona afectada. Según la información conocida, este hecho aumentó la zozobra entre los pobladores y terminó siendo uno de los detonantes de la salida de las familias.

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