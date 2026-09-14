Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 5 - 8 5 - 8
Pico y Placa Medellín Lunes: 5 - 8 5 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Gobierno anuncia nuevo protocolo: la Policía intervendrá en los campus universitarios ante hechos de vandalismo

    En adelante no se permitirá que los centros académicos sigan siendo utilizados como escudos para preparar ataques o cometer actos delictivos

    Publicado por: SoloDuque

    El jefe de Estado confirmó la creación de una directriz nacional que permitirá la intervención de la Fuerza Pública al interior de las instituciones de educación superior para neutralizar situaciones de orden público. El mandatario garantizó su respeto absoluto a la manifestación pacífica.
    Gobierno anuncia nuevo protocolo: la Policía intervendrá en los campus universitarios ante hechos de vandalismo

    Resumen: Con una postura contundente, el jefe de Estado advirtió que no permitirá que los centros académicos sigan siendo utilizados como escudos para preparar ataques o cometer actos delictivos

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Minuto30.com .- El presidente de la República, Abelardo De la Espriella, anunció un giro radical en las directrices de seguridad ciudadana relacionadas con los disturbios al interior de las instituciones de educación superior. El mandatario confirmó la estructuración de un nuevo protocolo nacional de actuación para que las autoridades intervengan directamente frente a las protestas que deriven en alteraciones graves del orden público en las universidades públicas del país.

    Con una postura contundente, el jefe de Estado advirtió que no permitirá que los centros académicos sigan siendo utilizados como escudos para preparar ataques o cometer actos delictivos: “Entraré a universidades públicas para sacar a quienes cometan actos violentos”, sentenció.

    La línea entre la protesta pacífica y el vandalismo

    El núcleo de esta nueva política de seguridad radica en establecer límites claros durante las movilizaciones. De la Espriella aseguró que impartió instrucciones precisas a su gabinete y a la cúpula militar para que el protocolo permita distinguir técnica y operativamente cuándo se trata de una manifestación legítima y cuándo se está frente a un escenario de violencia criminal.

    “La protesta pacífica ejercida dentro del marco de la Constitución y la ley será respetada y garantizada por mi Gobierno”, aseguró el mandatario, dejando claro que el derecho a la movilización estudiantil no está en discusión.

    Sin embargo, fue enfático en la obligación estatal de reprimir las vías de hecho: “Pero el terrorismo urbano, el vandalismo, la destrucción de infraestructura y los ataques contra nuestra fuerza pública y la población civil no son protestas, son conductas que el Estado tiene el deber de enfrentar de manera decidida”, afirmó de manera categórica.

    La Policía Nacional liderará las intervenciones

    De acuerdo con los lineamientos revelados por el presidente, la Policía Nacional será designada como la primera autoridad operativa encargada de atender e intervenir en este tipo de situaciones al interior y a las afueras de los recintos universitarios.

    La administración de De la Espriella argumenta que la implementación de esta medida y el ingreso de los uniformados a los campus tiene como objetivo principal salvaguardar la vida y la integridad de toda la comunidad, protegiendo tanto a los estudiantes que no participan en los desmanes, como a los propios integrantes de la Fuerza Pública y a la población civil que transita por estas zonas.

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir
    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.