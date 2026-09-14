Gobierno anuncia nuevo protocolo: la Policía intervendrá en los campus universitarios ante hechos de vandalismo

El jefe de Estado confirmó la creación de una directriz nacional que permitirá la intervención de la Fuerza Pública al interior de las instituciones de educación superior para neutralizar situaciones de orden público. El mandatario garantizó su respeto absoluto a la manifestación pacífica.

Resumen: Con una postura contundente, el jefe de Estado advirtió que no permitirá que los centros académicos sigan siendo utilizados como escudos para preparar ataques o cometer actos delictivos

Minuto30.com .- El presidente de la República, Abelardo De la Espriella, anunció un giro radical en las directrices de seguridad ciudadana relacionadas con los disturbios al interior de las instituciones de educación superior. El mandatario confirmó la estructuración de un nuevo protocolo nacional de actuación para que las autoridades intervengan directamente frente a las protestas que deriven en alteraciones graves del orden público en las universidades públicas del país.

Con una postura contundente, el jefe de Estado advirtió que no permitirá que los centros académicos sigan siendo utilizados como escudos para preparar ataques o cometer actos delictivos: “Entraré a universidades públicas para sacar a quienes cometan actos violentos”, sentenció.

La línea entre la protesta pacífica y el vandalismo

El núcleo de esta nueva política de seguridad radica en establecer límites claros durante las movilizaciones. De la Espriella aseguró que impartió instrucciones precisas a su gabinete y a la cúpula militar para que el protocolo permita distinguir técnica y operativamente cuándo se trata de una manifestación legítima y cuándo se está frente a un escenario de violencia criminal.

“La protesta pacífica ejercida dentro del marco de la Constitución y la ley será respetada y garantizada por mi Gobierno”, aseguró el mandatario, dejando claro que el derecho a la movilización estudiantil no está en discusión.

Sin embargo, fue enfático en la obligación estatal de reprimir las vías de hecho: “Pero el terrorismo urbano, el vandalismo, la destrucción de infraestructura y los ataques contra nuestra fuerza pública y la población civil no son protestas, son conductas que el Estado tiene el deber de enfrentar de manera decidida”, afirmó de manera categórica.

La Policía Nacional liderará las intervenciones

De acuerdo con los lineamientos revelados por el presidente, la Policía Nacional será designada como la primera autoridad operativa encargada de atender e intervenir en este tipo de situaciones al interior y a las afueras de los recintos universitarios.

La administración de De la Espriella argumenta que la implementación de esta medida y el ingreso de los uniformados a los campus tiene como objetivo principal salvaguardar la vida y la integridad de toda la comunidad, protegiendo tanto a los estudiantes que no participan en los desmanes, como a los propios integrantes de la Fuerza Pública y a la población civil que transita por estas zonas.