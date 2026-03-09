Resumen: La familia del cantante Yeison Jiménez denunció el robo del bolso de una clienta en La Cumbre Licorera, uno de los negocios vinculados a su marca en Bogotá. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad y fue difundido en redes sociales por Lina Jiménez, quien pidió ayuda para identificar a los presuntos responsables.

¡No respetan ni el duelo! Hermana de Yeison Jiménez reportó hurto en local del artista en Bogotá

A dos meses de la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, su familia continúa administrando los proyectos empresariales que el artista impulsó durante su carrera. Sin embargo, recientemente uno de esos negocios fue escenario de un presunto robo que fue denunciado públicamente por sus familiares.

La situación fue dada a conocer por Lina Jiménez, hermana del cantante, quien a través de sus redes sociales informó que en un establecimiento relacionado con la marca del artista se registró el hurto del bolso de una clienta. El hecho habría ocurrido en La Cumbre Licorera, uno de los locales que hacen parte de los emprendimientos asociados al nombre del intérprete.

Según explicó Lina Jiménez, el incidente sorprendió a quienes administran el negocio, pues aseguran que nunca se había presentado una situación similar en el lugar. A través de un mensaje difundido junto con material que evidenciaría lo ocurrido, la familia lamentó el hecho y recordó el propósito con el que fue creado el establecimiento.

“Lamentamos el robo del bolso de uno de nuestros clientes en el local. Es la primera vez que ocurre una situación así en La Cumbre Licorera. Este es un espacio que busca honrar y respetar el nombre y la imagen de Yeison Jiménez”, expresó Lina Jiménez en el comunicado que publicó en redes sociales.

Cámaras captaron el momento del hurto

El caso comenzó a circular ampliamente en internet luego de que los familiares del artista compartieran imágenes captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento. En el video se observa a una pareja dentro del local, cerca de la barra del negocio.

De acuerdo con las grabaciones difundidas, mientras permanecen en el lugar, ambos toman un bolso que pertenecía a otros clientes y posteriormente abandonan el establecimiento. Las imágenes fueron publicadas con el objetivo de que las personas puedan identificar a los presuntos responsables.

La denuncia también fue replicada por Alejandro Jiménez, hermano del cantante, quien difundió el video en redes sociales del negocio y en sus cuentas personales para ampliar el alcance de la información.

En las publicaciones compartidas por la familia se hizo un llamado a quienes puedan reconocer a las personas que aparecen en las imágenes para que aporten datos que permitan esclarecer lo sucedido. “Si alguien reconoce a las personas o tiene información, agradecemos que realicen la denuncia correspondiente o me la hagan saber. Entre todos cuidemos este lugar”, señala el mensaje difundido en redes.

Los administradores del establecimiento también explicaron que el hurto no es responsabilidad del local, aunque manifestaron su disposición para colaborar con las autoridades en el proceso de identificación de los presuntos implicados.

Proyectos que continúan tras la muerte del cantante

Tras el fallecimiento de Yeison Jiménez, ocurrido de manera repentina hace dos meses en un accidente, su familia ha asumido la continuidad de varios de los negocios y proyectos empresariales que el artista impulsó en vida.

Entre estas iniciativas se encuentra la marca La Cumbre, que reúne diferentes emprendimientos desarrollados alrededor del nombre del cantante, incluyendo establecimientos comerciales y otros proyectos vinculados a su actividad empresarial.

Los familiares del intérprete han reiterado que su intención es preservar el trabajo que el artista construyó durante años, tanto en la música como en el ámbito empresarial, y mantener vivo el legado que dejó entre sus seguidores.

Un legado que sigue presente

La muerte de Yeison Jiménez provocó una fuerte reacción entre fanáticos y figuras de la música popular en Colombia. Tras conocerse la noticia, artistas y seguidores compartieron mensajes recordando su trayectoria y el impacto que tuvo dentro del género.

Desde entonces, su familia y equipo cercano han insistido en mantener activo el legado del cantante a través de su música y de los proyectos que él impulsó durante su carrera, mientras continúan trabajando para que su nombre siga presente entre quienes lo siguieron a lo largo de su vida artística.