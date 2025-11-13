Atlético Nacional, entregó su más reciente reporte médico emitido por Cedimed previo al último juego de la fase del todos contra todos.

Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

El conjunto verdolaga enfrentará en esta fecha 20 a Junior de Barranquilla con varias bajas, algunas por acumulación de amarillas y estas por lesión.

Como se recordará, por ajustar las cinco tarjetas amarillas, no podrán estar Camilo Cándido, William Tesillo y Jorman Campuzano .

A ellos se suman 4 más que por lesión no podrán estar disponibles para el estratega Diego Arias.

En el reporte aparece el mediocampista Andrés Sarmiento presenta una lesión muscular del bíceps femoral del muslo derecho.

¡Hospital verdolaga! Así está Atlético Nacional previo al partido contra Junior

Esta dolencia le significará una incapacidad proyectada de 5 a 7 semanas, dejándolo fuera de la competencia el resto de la temporada.

El otro lesionado es Facundo Batista quien sufrió una contusión en la rodilla derecha. Su estado es favorable, y el delantero inicia entrenamientos con el grupo este 13 de noviembre.

El tercero en la lista es Juan José Arias quien continúa su proceso de recuperación y se encuentra actualmente en readaptación de campo.

Finalmente, Joan Castro padece una tendinopatía de Aquiles izquierdo. Su retorno a los entrenamientos queda sujeto a la evolución que muestre su lesión.

Estos son los convocados y el reporte médico de nuestro equipo, previo al juego ante Junior ⚪️#VamosTodosJuntos pic.twitter.com/z3WCKcn00D — Atlético Nacional (@nacionaloficial) November 12, 2025

Más noticias de Atlético Nacional