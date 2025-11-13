¡Hospital verdolaga! Así está Atlético Nacional previo al partido contra Junior

Minuto30
    Atlético Nacional enfrenta a Junior con siete bajas confirmadas por lesiones, incluida la de Andrés Sarmiento, y sanciones de la Dimayor. Foto: Atlético Nacional
    Resumen: Atlético Nacional ha emitido su reporte médico de Cedimed previo a su último partido de la fase "todos contra todos" contra Junior, revelando siete bajas importantes para el encuentro: tres por acumulación de tarjetas amarillas (Camilo Cándido, William Tesillo y Jorman Campuzano) y cuatro por lesión. Las lesiones incluyen una baja significativa para el resto de la temporada, la del mediocampista Andrés Sarmiento por una lesión muscular del bíceps femoral que lo dejará fuera de 5 a 7 semanas, mientras que Facundo Batista (contusión de rodilla) se reincorpora a los entrenamientos este 13 de noviembre, Juan José Arias continúa su recuperación y readaptación en campo, y el regreso de Joan Castro (tendinopatía de Aquiles) dependerá de su evolución.

    Atlético Nacional, entregó su más reciente reporte médico emitido por Cedimed previo al último juego de la fase del todos contra todos.

    El conjunto verdolaga enfrentará en esta fecha 20 a Junior de Barranquilla con varias bajas, algunas por acumulación de amarillas y estas por lesión.

    Como se recordará, por ajustar las cinco tarjetas amarillas, no podrán estar Camilo Cándido, William Tesillo y Jorman Campuzano .

    A ellos se suman 4 más que por lesión no podrán estar disponibles para el estratega Diego Arias.

    En el reporte aparece el mediocampista Andrés Sarmiento presenta una lesión muscular del bíceps femoral del muslo derecho.

    Esta dolencia le significará una incapacidad proyectada de 5 a 7 semanas, dejándolo fuera de la competencia el resto de la temporada.

    El otro lesionado es Facundo Batista quien sufrió una contusión en la rodilla derecha. Su estado es favorable, y el delantero inicia entrenamientos con el grupo este 13 de noviembre.

    El tercero en la lista es Juan José Arias quien continúa su proceso de recuperación y se encuentra actualmente en readaptación de campo.

    Finalmente, Joan Castro padece una tendinopatía de Aquiles izquierdo. Su retorno a los entrenamientos queda sujeto a la evolución que muestre su lesión.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

