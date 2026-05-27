Desmantelan red criminal que robaba subsidios del DPS por más de $3.000 millones en varias ciudades

La Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelantó un operativo simultáneo en Medellín, Barranquilla y Montería que permitió la captura de 11 personas señaladas de pertenecer a una red criminal conocida como “Hacker”, investigada por el presunto desvío de más de $3.000 millones correspondientes a subsidios del Departamento de Prosperidad Social (DPS).

De acuerdo con la investigación, el caso se habría desarrollado durante más de dos años y estaría relacionado con la manipulación de sistemas de identificación biométrica y la suplantación de beneficiarios de programas sociales dirigidos a población vulnerable.

Modus operandi y alcance del fraude

Las autoridades indicaron que la estructura delincuencial se enfocaba en alterar información dentro de sistemas de enrolamiento de huellas dactilares, lo que les permitía modificar registros de identidad y ejecutar cobros indebidos de subsidios estatales.

Los recursos afectados corresponderían a programas como Jóvenes en Acción, Adulto Mayor y la Unidad para las Víctimas, con un impacto que supera los 334 beneficiarios identificados en distintas regiones del país.

Según el proceso investigativo, la organización criminal habría iniciado su accionar en Medellín y otras zonas de Antioquia, expandiendo posteriormente su operación hacia ciudades como Ibagué, Montería y Barranquilla.

Esto le podría interesar: Alerta en Jamundí por posible brote viral en colegio: varios niños fueron aislados

Las autoridades también señalaron que la red tendría una estructura definida, con roles específicos para sus integrantes, incluyendo funciones de reclutamiento, suplantación de identidad y cobro de los recursos desviados. Uno de los señalados como presunto cabecilla fue identificado como alias “Yeimar”.

Asimismo, la DIJIN informó que dentro del proceso se mantiene la búsqueda de otros posibles integrantes, entre ellos personas que podrían haber facilitado información desde el sector público.

Material incautado y proceso judicial

Durante los allanamientos realizados en las tres ciudades, las autoridades incautaron equipos de cómputo, teléfonos celulares, discos duros y otros elementos tecnológicos que serán analizados por peritos judiciales para establecer el alcance total de las operaciones ilegales.

También fueron hallados dispositivos utilizados presuntamente para la falsificación de documentos y la manipulación de sistemas de identificación, como lectores biométricos y máquinas laminadoras.

Los 11 capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías, mientras la Fiscalía avanza en la imputación de cargos por concierto para delinquir, acceso abusivo a sistema informático, abuso de confianza calificado y falsedad personal.

De acuerdo con el director de la DIJIN, el general Elver Vicente Alfonso, la investigación permitió reconstruir la operación de la red y establecer el impacto del fraude en miles de beneficiarios del sistema de subsidios.

“Se pudo establecer que el dinero desviado correspondía a los subsidios de los programas estatales Jóvenes en Acción, Adulto Mayor y la Unidad para las Víctimas, identificando más de 334 víctimas a nivel nacional, 49 denuncias penales y 69 quejas ante la red multiservicios”, afirmó el oficial.

#EsNoticia | En ofensiva contra la corrupción, @PoliciaColombia y @FiscaliaCol impactaron red de fraude electrónico con operaciones en Medellín, Barranquilla y Montería: 2 allanamientos y 11 capturas por el robo de más de $3.000 millones destinados a población vulnerable.#S2D pic.twitter.com/23EWoChGfa — Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (@DIJINPolicia) May 27, 2026

Las autoridades continúan con las labores de verificación para determinar si existen más personas involucradas en la estructura criminal y el posible alcance total del dinero desviado del sistema de ayudas sociales.