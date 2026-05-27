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Resumen: Jamundí activó protocolos sanitarios tras detectar un posible brote del virus de manos, pies y boca en una institución educativa del municipio.

Alerta en Jamundí por posible brote viral en colegio: varios niños fueron aislados

Las autoridades de Jamundí activaron protocolos de vigilancia y prevención tras la detección de un posible brote del virus de manos, pies y boca en una institución educativa del municipio.

Según la información preliminar entregada por las secretarías de Salud y Educación, cinco estudiantes de la sede Farallones, ubicada en el barrio Terranova, fueron diagnosticados inicialmente con esta enfermedad viral.

De acuerdo con el reporte oficial, el posible contagio del virus de manos, pies y boca se habría presentado en un salón de grado segundo, donde actualmente se realizan labores de monitoreo para evitar que el brote se expanda a otros estudiantes o cursos de la institución.

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Como parte de las medidas preventivas, los menores afectados permanecen aislados en sus viviendas mientras reciben atención y seguimiento médico.

Además, los demás estudiantes del salón tampoco están asistiendo temporalmente a clases y el aula fue puesta en cuarentena.

El secretario de Educación de Jamundí, Alexander Morales, explicó que la situación fue reportada por directivos y docentes del plantel educativo, lo que permitió activar rápidamente el trabajo articulado con la Secretaría de Salud municipal.

Las autoridades indicaron que continúan realizando seguimiento permanente al caso y no descartan implementar nuevas medidas dependiendo de la evolución de los contagios y las recomendaciones médicas.

El virus de manos, pies y boca es una enfermedad viral frecuente en menores de edad y suele causar síntomas como fiebre, erupciones y llagas en diferentes partes del cuerpo. Aunque generalmente no representa gravedad, las autoridades insistieron en mantener medidas de higiene y vigilancia para reducir riesgos de propagación dentro de la comunidad escolar.

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