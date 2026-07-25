Resumen: Tres presuntos integrantes de la estructura de alias 'Calarcá' fueron capturados en un operativo realizado en Suaza, Huila, entre ellos quien sería el líder de las redes de apoyo del grupo. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron cuatro fusiles, proveedores, abundante munición, material de intendencia y propaganda, elementos que, según la Policía y el Ejército, eran utilizados para fortalecer las actividades criminales y de extorsión en la región.

Desmantelan parte de la estructura de alias ‘Calarcá’: capturan a presunto líder de las redes de apoyo

La Policía Nacional, en una operación conjunta con el Ejército Nacional, capturó en el municipio de Suaza, Huila, a tres presuntos integrantes de una estructura criminal vinculada a las disidencias lideradas por alias ‘Calarcá’. Entre los detenidos se encuentra José Lizardo Plazas Llanos, señalado por las autoridades como el cabecilla de las redes de apoyo de esa organización ilegal en la región.

Según la información oficial, el capturado tendría un papel clave dentro de la estructura, al ser considerado el principal responsable de coordinar y dinamizar las extorsiones dirigidas contra diferentes gremios económicos del departamento, una de las principales fuentes de financiación del grupo armado.

Captura golpea las redes de apoyo de las disidencias

El operativo se desarrolló de manera coordinada entre unidades de la Policía Nacional y tropas del Ejército, como parte de las acciones encaminadas a afectar las capacidades operativas y financieras de las estructuras armadas ilegales que delinquen en el sur del país.

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Además de las tres capturas, las autoridades lograron incautar armamento y otros elementos que, al parecer, eran utilizados por esta organización para el desarrollo de sus actividades ilícitas.

Entre el material encontrado se reportaron cuatro fusiles, nueve proveedores, abundante munición, elementos de intendencia y material de propaganda relacionado con la estructura criminal.

Buscan afectar las finanzas de la organización ilegal

De acuerdo con las autoridades, este resultado representa una afectación directa a las redes de apoyo que respaldan las operaciones de las disidencias de alias ‘Calarcá’, especialmente en lo relacionado con la obtención de recursos mediante extorsiones.

La captura de quien sería el cabecilla de estas redes también busca reducir la capacidad de la organización para ejercer presión sobre comerciantes, empresarios y otros sectores productivos de la región.

Asimismo, la incautación del armamento y del material logístico limita, según las autoridades, la capacidad de esta estructura para desarrollar acciones criminales y fortalecer su presencia en esa zona del país.

Las autoridades indicaron que continuarán adelantando operaciones conjuntas para debilitar las redes de apoyo de los grupos armados ilegales y avanzar en la desarticulación de las estructuras que financian y sostienen sus actividades delictivas en diferentes regiones de Colombia.