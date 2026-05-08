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    Cayó alias ‘Huelillo’, el temido segundo al mando de La Sierra en Medellín

    Cayó alias ‘Huelillo’, uno de los hombres más buscados en el oriente de Medellín. Tenía más de 20 años de trayectoria criminal.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Cayó alias ‘Huelillo’, el temido segundo al mando de La Sierra en Medellín

    Resumen: Alias ‘Huelillo’, señalado segundo cabecilla de La Sierra, fue capturado en Medellín durante un operativo conjunto entre Policía y Fiscalía.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En un operativo adelantado en el oriente de Medellín, las autoridades lograron la captura de alias ‘Huelillo’, señalado de ser uno de los principales cabecillas del grupo delincuencial organizado La Sierra.

    La diligencia se realizó en Villa Hermosa mediante un trabajo conjunto entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

    Según las investigaciones, alias ‘Huelillo’, también conocido como ‘El Carón’, tendría un rol clave dentro de la organización ilegal, siendo considerado el segundo al mando de esta estructura criminal.

    De acuerdo con información oficial, el capturado coordinaba actividades relacionadas con el control territorial, el tráfico local de estupefacientes y el porte ilegal de armas en sectores como La Sierra y Villa Turbay.

    Durante el procedimiento judicial, las autoridades realizaron un allanamiento en el que además fueron incautadas dos armas de fuego, decenas de cartuchos de diferentes calibres, radios de comunicación y varios teléfonos celulares que ahora harán parte del material probatorio dentro del proceso investigativo.

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    Los organismos de seguridad indicaron que el hoy capturado tenía una trayectoria criminal superior a los 20 años y era considerado hombre de confianza de alias ‘Abelito’, identificado como máximo cabecilla de la estructura delincuencial.

    Además, sobre él pesaba una orden de captura desde el año 2018, la cual no había podido hacerse efectiva debido a las dificultades operacionales y de acceso en las zonas donde delinquiría el grupo armado urbano.

    La Fiscalía General de la Nación avanzará ahora en el proceso de judicialización por el delito de concierto para delinquir agravado en calidad de cabecilla.

    Mientras tanto, las autoridades señalaron que esta captura representa un golpe importante contra las capacidades operativas y de coordinación criminal de La Sierra, organización con influencia en el oriente de Medellín y parte del corregimiento de Santa Elena.

    Cayó alias ‘Huelillo’, el temido segundo al mando de La Sierra en Medellín

    Foto de cortesía.

    Cayó alias ‘Huelillo’, el temido segundo al mando de La Sierra en Medellín

    Foto de cortesía.

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