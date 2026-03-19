Néstor Lorenzo revela su estrategia de trabajo y ambición para llevar a la Selección Colombia a lo más alto en el Mundial 2026. Foto: FCF

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Resumen: ¡Por fin salió la lista! Néstor Lorenzo acabó con el misterio y puso todas las cartas sobre la mesa para la gira de marzo

¡Por fin salió la lista! Los 26 convocados por Colombia para enfrentar a la Croacia de Modric y la Francia de Mbappé

Minuto30.com .- La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) oficializó la lista de jugadores que representarán al país en la doble fecha FIFA de marzo. Con una mezcla de jerarquía y jugadores que atraviesan un gran momento en el exterior, la “Tricolor” se prepara para medir fuerzas ante dos potencias europeas en territorio estadounidense.

Las figuras y las sorpresas

La lista está encabezada por el hombre del momento en Alemania, Luis Díaz (Bayern Múnich), y el capitán James Rodríguez, quien llega desde el Minnesota United de la MLS.

Los 26 de Lorenzo:

A continuación la lista completa de convocados:

Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)

Camilo Vargas – Atlas (MÉX)

Carlos Gómez – Vasco da Gama (BRA)

Daniel Muñoz – Crystal Palace (ENG)

David Ospina – Atlético Nacional

Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)

Déiver Machado – FC Nantes (FRA)

Gustavo Puerta – Racing de Santander (ESP)

James Rodríguez – Minnesota United F. C. (USA)

Jaminton Campaz – C.A. Rosario Central (ARG)

Jefferson Lerma – Crystal Palace (ENG)

Jhon Arias – S.E. Palmeiras (BRA)

Jhon Córdoba – F. C. Krasnodar (RUS)

Jhon Lucumí – Bologna F. C. (ITA)

Johan Carbonero – Internacional S.C. (BRA)

Johan Mojica – R. C. D. Mallorca (ESP)

Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)

Juan David Cabal – Juventus (ITA)

Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)

Kevin Castaño – River Plate (ARG)

Luis Diaz – Bayern Múnich (GER)

Luis Suárez – Sporting Club (POR)

Rafael Santos Borré – Internacional S.C. (BRA)

Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)

Santiago Arias – C.A. Independiente (ARG)

Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F. C. (ENG)

Itinerario de la Selección

El combinado nacional iniciará su concentración este sábado 21 de marzo en Orlando, Florida, donde preparará el primer asalto.

vs. Croacia 🇭🇷

Fecha: Jueves, 26 de marzo.

Estadio: Camping World Stadium (Orlando).

vs. Francia 🇫🇷

Fecha: Domingo, 29 de marzo.

Estadio: Northwest Stadium (Maryland/Washington D.C.).

Con esta convocatoria, Lorenzo mantiene su base de confianza pero ajusta piezas clave. La inclusión de Luis Suárez (Sporting Portugal) y Gustavo Puerta (Racing de Santander) muestra que el cuerpo técnico está mirando el recambio generacional de cara al Mundial.

Sin embargo, el gran reto será el duelo contra la Francia de Mbappé, un examen de fuego para la pareja de centrales que elijan entre Dávinson Sánchez, Lucumí y Mosquera.