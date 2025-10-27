Desmantelan ‘desguazadero’ de motos en Patio Bonito: dos capturados y autopartes robadas recuperadas

Resumen: La Policía Nacional desmanteló un ‘desguazadero’ de motos en Patio Bonito, localidad de Kennedy, capturando al propietario y a un mecánico. En el operativo se recuperaron motocicletas y autopartes con reporte de hurto, que estaban siendo desarmadas y preparadas para su venta ilegal. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía por el delito de receptación.

En un operativo conjunto entre la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Seguridad, las autoridades lograron desmantelar un ‘desguazadero’ de motocicletas que funcionaba bajo la fachada de un taller de mecánica en el barrio Patio Bonito, localidad de Kennedy, al sur de la ciudad.

Durante la intervención, fueron capturados el propietario del establecimiento y un mecánico, quien fue sorprendido en pleno proceso de desarme de una moto reportada como robada el pasado fin de semana.

La acción policial se desarrolló en dos locales contiguos, ambos del mismo dueño. En uno se realizaban los desmontes de las motos hurtadas, mientras que en el otro se comercializaban las autopartes en el mercado ilegal.

En el punto dedicado a la venta de repuestos, los uniformados encontraron dos motores de motocicletas Pulsar NS 200 con los números de identificación borrados, un motor de moto Duke con serial original y reporte de hurto, y una tapa de motor de una Pulsar NS 200 robada.

En el otro inmueble fueron hallados un chasis de Pulsar NS 200 y otro de una Dominar 400, ambos con reporte de robo, además de una motocicleta Pulsar que estaba siendo desarmada al momento del allanamiento.

De acuerdo con la investigación, en el lugar alteraban los números de identificación de los motores y chasises para luego vender las piezas a través de canales ilegales. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de receptación, mientras que las autopartes recuperadas quedaron bajo custodia judicial como evidencia dentro del proceso.

Las autoridades reiteraron que la compra o tenencia de objetos robados también constituye delito, y que quienes financian este tipo de economías ilegales pueden enfrentar penas entre dos y ocho años de prisión, incluso si no participaron directamente en el robo.

La Secretaría de Seguridad destacó que este tipo de acciones permiten golpear las estructuras dedicadas al hurto y desmonte de motocicletas en la ciudad, cerrando espacios al comercio ilegal de repuestos.