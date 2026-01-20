Destapan bodega secreta con más de dos mil autopartes robadas en Medellín

Resumen: Autoridades desmantelaron una bodega ilegal con más de 2.000 autopartes robadas en Medellín tras una alerta del sistema LPR-123.

Una bodega ilegal de autopartes robadas fue desmantelada en Medellín tras un operativo de las autoridades que dejó al descubierto una red dedicada al hurto, despiece y comercialización clandestina de motocicletas en la ciudad. La intervención se activó luego de una alerta tecnológica emitida por la sala situacional LPR-123, que permitió rastrear una motocicleta reportada como robada el mismo día en el barrio Córdoba.

Gracias a la información suministrada por el sistema de reconocimiento de placas, unidades policiales llegaron hasta un inmueble que operaba bajo la fachada de un supuesto taller mecánico.

Al ingresar al lugar, los uniformados encontraron la motocicleta completamente desarmada, sin placas ni carenajes, lo que evidenciaba un procedimiento acelerado para evitar su identificación y facilitar la venta de sus piezas.

En el interior, la escena confirmaba las sospechas de las autoridades. Herramientas especializadas para cortes rápidos y autopartes con antecedentes por hurto permitieron establecer que el sitio funcionaba como una bodega ilegal de autopartes robadas, clave dentro de la cadena criminal.

Según las investigaciones preliminares, las motocicletas eran hurtadas en distintos puntos de Medellín y trasladadas de inmediato al inmueble, donde eran desarmadas en cuestión de minutos. Posteriormente, las piezas eran distribuidas en el mercado negro, alimentando el comercio ilegal de repuestos.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron cerca de 2.000 autopartes, entre motores, carenajes y componentes internos y externos, varios de ellos vinculados a denuncias previas por hurto.

El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, aseguró que este golpe afecta directamente el corazón de estas estructuras delincuenciales y reiteró que no se permitirá que viviendas sean usadas como centros de operación criminal.

El material incautado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que avanza en la trazabilidad de las piezas y en la identificación de los responsables para fortalecer los procesos de judicialización contra las bandas dedicadas al robo de motocicletas en Medellín.

